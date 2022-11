நிஜ சிங்கத்தை திரைக்கு கொண்டு ஹாலிவுட் பட நிறுவனம்! - சுவாரஸ்ய வரலாறு! | My Vikatan

ஸ்லாட்ஸ்(Slats) பற்றி அறிந்தனர் MGM குழுவினர்.

அயர்லாந்தின் டூப்ளின் உயிரியல் பூங்காவில் (Dublin Zoo) பிறந்த சிங்கம் ஸ்லாட்ஸ். நன்கு பயிற்சி பெற்றது. எளிதில் கையாளலாம்.

போதாதா?

சிங்கத்தை MGM க்கு கொண்டு வர எல்லா முயற்சிகளும் நடந்தது. அதில் வெற்றியும் அடைந்தனர்.

1924 ல் வெளியான, He Who Gets Slapped என்ற திரைப்படத்தில் முதன் முறையாக திரையில் தோன்றியது ஸ்லாட்ஸ் (Slats). MGM பெயரோடு ஸ்லாட்ஸ் தோன்றிய அந்த காணொளி தான், MGM ன் நிரந்தர அடையாளத்தின் முதல் வேர்.

ஆனால் சிங்கத்தின் கர்ஜனை, முதலில் தோன்றிய ஸ்லாட்ஸிடம் இருந்து வெளிப்படவில்லை. அது வெறுமனே இங்கும் அங்கும் நோட்டமிட்டபடி இருந்ததை படமெடுத்தனர். அதுவே திரையிலும் வந்தது.

1928 வரை MGM தயாரித்த படங்களில் ஸ்லாட்ஸை உபயோகித்தனர். அதன் பிறகு, கிட்டத்தட்ட எட்டு சிங்கங்களை இதுவரை மாற்றியிருக்கிறார்கள். ஆனால், MGM நிறுவனத்தின் முதல் சிங்கம் என்ற பெருமை, ஸ்லாட்ஸையே சேரும்.

ஸ்லாட்ஸுக்குப் பிறகு திரையில் தோன்றிய சிங்கத்தின் பெயர், ஜாக்கி (Jackie). MGM சிங்கங்களில் முதன் முதலாக கர்ஜனை செய்த பெருமையை ஜாக்கி அடைந்தது. அதாவது1928ல் வெளியான, White Shadows In The South Sea திரைப்படம் தான் சிங்கத்தின் கர்ஜனையோடு வெளிவந்த முதல் திரைப்படம்.

ஜாக்கியின் கர்ஜனையை1956 வரை வெளியான MGM திரைப்படங்களில் பயன் படுத்தினர். ஜாக்கி, டார்ஸன் போன்ற சில திரைப்படங்கில் நடிக்கவும் செய்தது.