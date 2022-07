என் பெயர் உப்புமா! - ஆம்ஸ்டர்டம் நினைவலை | My Vikatan

நவம்பர் மாதம் எல்லா இடங்களும் பொதுவாக குளிர் காலம் தான். (ஆஸ்திரேலியா நியூஸிலாந்து தவிர்த்து). அப்படி ஒரு குளிர்காலத்தில்தான் வேலை காரணமாக டென் ஹாக் (The Hague in English / Den Haag in Dutch) சென்றேன், முதல் முறையாக.

முதலில் ஆம்ஸ்டர்டம் ஸ்கிபோல் (Schiphol) விமான நிலையத்தில் இறங்கி விமானநிலையத்தின் உள்ளேயே இருக்கும் தொடர்வண்டி நிலையத்தில் வண்டி பிடித்து ஆம்ஸ்டெர்டம் மத்திய (Central) நிலையம் சென்று அங்கிருந்து தொடர்வண்டி பிடித்து டென் ஹாக் அடையவேண்டும். இதெல்லாம் என் சக ஊழியர்கள் சொன்னது.

எல்லா விவரங்களுடன் நான் ஆம்ஸ்டெர்டமில் இறங்கும்போது காலை 7 மணி இருக்கும். நல்ல குளிர். சம்பிரதாயங்கள் முடிந்து வெளியே வந்து வரிசையான கடைகளை கடந்து தொடர்வண்டி நிலையம் வந்து ஆம்ஸ்டெர்டம் மத்திய தொடர் வண்டி நிலையம் அடைந்தேன்.