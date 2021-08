`லவ் யூ டாடி’னு சொல்ல வைத்த ஜான் விஜய்! - அப்லாஸ் அள்ளிய கேரக்டர்

எந்த ட்ரைனிங்கும் இல்லாமல் ஸ்பேரிங்கில் ராமனை அடித்து வீழ்த்திய கபிலனிடம்… hey kabila… did you really do it? You really did it man… அடிச்சு காலி பண்ணிட்டியாமே… எப்படி மேன்… என்னால யோசிச்சே பாக்க முடியல… wish I was there… show me your hand bugger… you found a path man… you found a path kabila… என்பார் தழுதழுத்த குரலில். கபிலனுக்கு ஒரு வழி கிடைத்ததை தனக்கொரு விடியல் கிடைத்தாக நினைப்பார். உன் அம்மாவை பற்றியெல்லாம் கவலைபடாதே… old lady… அழுதுட்டே இருக்கும்… you have to do this… i am with you… என்பார் உறுதியான குரலில்.