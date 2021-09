கீதையைப் படிப்பதற்காக நின்று கொண்டே பல் துலக்குவேன்! - காந்தியின் சீக்ரெட்ஸ்

‘உண்மைக்காக எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்யலாம்!ஆனால் எதற்காகவும் உண்மையைத் தியாகம் செய்யக் கூடாது’ (You can sacrifice everything for the sake of truth, but you cannot sacrifice truth for the sake of anything!)

என்ற விவேகானந்தரின் கூற்றுக்கு இலக்கணமாக வாழ்ந்து காட்டியவர் மகாத்மா! உண்மையையே தெய்வமாக வழிபட்டு, அந்த உண்மையின் வழி நிற்றலுக்காக அனைத்துத் தியாகங்களையும் மனமுவந்து ஏற்று வழி நடந்ததால்தான், சாதாரண ஆத்மாவான அவர் மகாத்மா ஆனார்! எனவே அவரின் ஒவ்வொரு செயலுமே உலகுக்கு வழிகாட்டியாக அமைந்ததில் வியப்பேதுமில்லை.