பனி கொட்டும் இரவுகளை வண்ணங்களால் நிரப்பிய வாண்டுகள்! | My Vikatan

மறக்காமல் ஒருவர் அன்றைய கோலத்தை புகைப்படம் எடுத்து விடுவோம்..எல்லா குழந்தைகளையும் வீட்டிற்கு அனுப்பி பெண்கள் நாங்கள் மீண்டும் சிறிதுநேரம் பேசிவிட்டுத் தான் தூங்குவதற்கு செல்வோம்..‌ மார்கழி மாதம் முழுவதும் இந்த நிகழ்ச்சி தொடரும். தினம்தினம் ஒருமெகாசைஸ் வண்ணக் கோலம்,, நடுவில் வரும் ஆங்கில புத்தாண்டன்று ஒரு ஸ்பெஷல் கோலம், அதற்கு கீழே wish you a happy New year என‌ வாண்டுகள் எழுதுவது என‌ மார்கழி முழுவதும் இரவு நேர பனியில் நேரம் போவதே தெரியாமல் நாட்கள் ஓடிவிடும்.‌ தைத்திருநாள் அன்று வாசலில், கரும்புடன் கூடிய பொங்கல்பானைக் கோலத்துடன் மார்கழி முடிய அடுத்த மார்கழிக்காக வாசல் காத்திருக்கும்..

வாண்டுகள்‌ கூடி

கோலங்கள் போட்டதே

அதுவொரு‌ பொற்காலம்...