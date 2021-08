இப்படி ஒரு கிளைமாக்ஸை இதுவரை கண்டதில்லை! - `மெமரீஸ் ஆஃப் மர்டர்’ வாசகர் விமர்சனம்

இப்போது அவன் முகம் மாறியிருக்கும்.

'அவன் முகத்த பாத்தயா?'

'பாத்தேன்'

'எப்படி இருந்தான்?'

'சாதாரணமா தான் இருந்தாரு'.

அவனுக்குள் இத்தனை வருடங்கள் ஒளிந்து கொண்டிருந்த போலீஸ் புத்தி வெளிவர துடித்துக் கொண்டிருக்கும்.

'அவன் எதுக்கு வந்தான்னு கேட்டையா?'

'ரொம்ப நாளுக்கு முன்ன இங்க ஏதோ வேலை செஞ்சதா சொன்னாரு.'

அவன் ஒருவித மிரட்சி பார்வையுடன், கேமராவை நேராக பார்ப்பதோடு திரைப்படம் முடியும்.



இப்படி ஒரு Disturbing Climax ஐ நான் எந்த ஒரு திரைப்படத்திலும் கண்டதில்லை. அந்த ஐந்து நிமிட காட்சியில், ஆயிரம் கற்பனைக் குதிரைகள் மண்டைக்குள் ஓடிக்கொண்டிருந்தது.



'The Criminal Always Return To The Scene Of The Crime' என்று எங்கோ படித்திருக்கிறேன்.



கொலையாளி தான் அங்கு வந்திருப்பானோ? அப்படி என்றால் கொலையாளி என்பவன் கொடூரமான முகத்துடன் தான் இருக்க வேண்டும் என அவசியம் இல்லை. அவள் சொன்னதைப் போல மிகச் சாதாரணமாக இருக்கலாம்.



இது ஒரு பார்வை.



வந்தவன் ஏன் கொலையாளியாக மட்டுமே இருந்திட வேண்டும்? வழக்கை விசாரித்த வேறொரு காவலராகக் கூட இருக்கலாம் அல்லவா?



இது வேறொரு பார்வை.



இப்படி அங்கு வந்தவன் யார் என்ற கேள்வியோடு திரைப்படம் முடியும். அது யார் என்பதை நாம் தான் யூகித்துக் கொள்ள வேண்டும்.



இந்தக் காட்சியில் நடிகர் Kang-ho Song, தனது நடிப்பை எந்த ஒரு ஆர்பாட்டமும் இல்லாமல், அவ்வளவு யதார்த்தமாக வெளிப்படுத்தியிருப்பார்.

சட்டென கேமராவை நோக்கி, அதாவது நம்மை நோக்கி, அவர் பார்க்கும் அந்த ஒரு பார்வை தான் Memories Of Murder திரைப்படத்தின் மொத்த சாராம்சமும்.



சிகப்பு ரோஜாக்கள் படத்தின் இறுதி காட்சியைக் கூட கமலஹாசனின் கண்களில் Close Up Shot வைத்து முடித்திருப்பார் பாரதிராஜா. ( அது ஹாலிவுட்டில் 1960ல் வெளியான சைக்கோ படத்தில் இருந்து சுட்டது ).



ஆனால் இந்த இரண்டு வெவ்வேறு காட்சிகளில் வரும் பார்வைகளுக்கு வித்தியாசம் உண்டு.

கமலஹாசனின் கண்கள், விடை தெரியாத சில கேள்விகளை தெளிவு படுத்திவிட்டுச் செல்லும்.



Kang-ho Song ன் கண்கள், பல கேள்விகளை நம்மிடம் கேட்டுவிட்டு விடையை ஆராயச் சொல்லும்.



அதாவது நம் கற்பனைகளை தூண்டச் செய்யும்.



-சரத்