எங்க ஹாஸ்டல் சின்னக்கவுண்டரும் சவுண்ட் சர்வீசும்! | அன்பை பகிருங்கள் - 3 | My Vikatan

“மன்மத ராசா” நின்று “அந்த வானத்தை போல” ஒலிக்க ஆரம்பித்து, சின்ன கவுண்டர் கூட்டத்தின் நடுவே கைகளை கூப்பி நடந்து வருவார். இந்த காட்சி முடிந்ததும் மீண்டும் “மன்மத ராசா” தொடரும். ஷண நேரத்தில் டேப்ரிக்கார்டரில் தேவையான பாட்டை மாற்றி விடும் அந்த யுக்தியை இப்பொழுது காணமுடியவில்லை. எல்லாமே கணினி மயமாகிவிட்டன. To the top of it, கையடக்க ஆண்ட்ராய்ட் செல்பேசிகள், கணினிகளை துவம்சம் செய்யும் அளவுக்கு தொழில் நுட்பம் அசுர வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது.

நிற்க.