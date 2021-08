போய் உட்கார்ந்ததும் எல்லாரும் நம்மையே பார்ப்பாங்க! - கல்யாண பிளாஷ்பேக்

மார்க் ஷீட், ரெஸ்யூம்க்கு அப்புறம் அதிகம் ஜெராக்ஸ் போட்டது ஜாதகத்துக்கு தான்.பார்க்கிறவங்க கிட்ட எல்லாம் How are you னு கேட்கிற மாதிரி..மனசுக்குள்ள ஐ எம் கண்ணன் ராகு கேது இருக்குது, இரண்டுல செவ்வாய் இருக்கு, எட்டுல செவ்வாய் இருக்கு, நீட்சியில் செவ்வாய் இருக்கு, சுத்த ஜாதகம் என ஏதேனும் ஒன்றை சொல்லி பெண் இருந்தா சொல்லுங்கனு கேட்போம்.புதுசா யாராவது இளம்பெண் தெருவுக்கு வந்தாலோ, ஆபிசுல ஜூனியராய் பணியில் சேர்ந்தாலோ ராமன் தேடிய சீதை படத்தில் வரும் சேரன் மாதிரி ரியாக்சன் கொடுப்போம்.

யாரைப் பார்த்தாலும் ஐ வான் டூ மேரியூ னு வானத்தைப் போல விஜயகாந்த் மாதிரி சொல்லத் தோணும்.