பாஸ்வேர்டுகளை அடிக்கடி மறப்பவரா நீங்கள்? - சில டிப்ஸ்

*உங்களுக்குப் பிடித்தமான இரு சொற்களை பல்வேறு வகையில் இணைத்து பாஸ்வேர்டு உருவாக்கலாம்.

Rain மற்றும் Tea ஆகிய சொற்கள் இணைந்த பாஸ்வேர்டு R&taeian2.



*உங்களது இலட்சிய வாக்கியங்களில் உள்ள சொற்களின் முதல் எழுத்தையோ அல்லது இறுதி எழுத்தையோ தவிர்த்து பாஸ்வேர்டு உருவாக்கலாம்.

My dream one என்பதற்குரிய பாஸ்வேர்டு Yream@1.



*பிடித்தமான பாடல் வரிகளின் முதல் எழுத்துகளைக் கொண்டும் பாஸ்வேர்டு அமைக்கலாம்.

London bridge is falling down, falling down என்னும் பாடலுக்கு உரிய பாஸ்வேர்டு Lbifd&2fd.



*எழுத்துகள் மற்றும் எண்களைப் பின்வருமாறு மாற்றி பாஸ்வேர்டு அமைக்கலாம்.

பூஜ்யம் என்னுமிடத்தில் O என்றும்,

E= 3,

L=1,

S=5,

I=!,

A=@,

C=<,

M=W,

என்று மாற்றி பாஸ்வேர்டு உருவாக்கலாம்.



*கணினி கீபோர்டின் எண்களின் கீழே உள்ள எழுத்துகளைப் பயன்படுத்தியும் பாஸ்வேர்டு அமைக்கலாம்.

2 என்னும் எண்ணின் கீழ் உள்ள பாஸ்வேர்டு 2@Wsx.