ரேன்சம்வேர் என்னும் டிஜிட்டல் கொள்ளையன் - தப்பிக்கும் வழிமுறைகள் | My Vikatan

எப்படி ரேன்சம்வேர் தாக்குதலில் இருந்து பாதுகாத்துக்கொள்வது :

1) தினம் மற்றும் வாரம் ஒருமுறை உங்கள் நிறுவனத்தின் முக்கியமான தகவல்கள் அனைத்தும்

நகலெடுக்கப்பட்டு (Backups) பத்திரமாக வேறொரு இடத்தில வைத்து பராமரிக்கப்பட வேண்டும்

2) உங்கள் நிறுவனத்தின் சர்வர்கள் மற்றும் டெஸ்க் டாப்களை ஆன்டிவைரஸ் மற்றும் ஆன்டிமால்வேர் பாதுகாப்பு நிரல்களை கொண்டு பலப்படுத்த வேண்டும் .

3) உங்கள் நிறுவனத்தின் சர்வர்கள் மற்றும் டெஸ்க்டாப்களில் பென் ட்ரைவின் (Flash Drive) பயன்பாடுகளை முற்றிலுமாக தடை செய்ய வேண்டும்

4) சர்வர்கள் மற்றும் டெஸ்க்டாப்களை கையாளும் உரிமைகளை (Access Privileges) கூர்ந்து ஆராய்ந்து அவற்றை தேவைக்கு ஏற்ப (Only in Need To Know Basis) முறைப்படுத்த வேண்டும்

5) சர்வர்கள் மற்றும் டெஸ்க்டாப்களின் கடவு சொற்கள் (Passwords) மற்றும் செக்யூரிட்டி கட்டுபாடுகளை (Settings) மேலும் கடுமையாக்க வேண்டும்.

6) ரேன்சம்வேர் தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்ட சர்வர்கள் மற்றும் டெஸ்க்டாப்களை நிறுவனத்தின் நெட்ஒர்க்கில் இருந்து உடனடியாக அகற்றி தனிமைப்படுத்த வேண்டும்