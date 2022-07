இப்படி ஒரு பாடல் இனி வருமா?? | My Vikatan

இந்தப் பாடலைக் கேட்கும்போது அன்றைய சென்னையின் பஸ் பயணம் கண்முன்னே அழகாய் நிழலாடும். இந்தப் பாடலில் ஒரு புதுமையை புகுத்தி இருப்பார். இரண்டு குரல்கள் ஒரே பாடலை ஒட்டி பாடுவது போல் இருக்கும். ஆங்கில இசையில் counterpoint என்ற முறையில் இசைக்கப்பட்டது. counterpoint first used in Indian songs இதுதான்.

"இந்தாம்மா கருவாட்டு கூடைமுன்னாடிபோ" "தேனாம்பேட்டை சூப்பர் மார்க்கெட் இறங்கு" ...இதெல்லாம் அடுத்த ஜென்மம் வரை நம் காதுகளில் ஒலித்துக் கொண்டே இருக்கக் கூடியது. இந்த படம் வெளியானபோது செய்தித்தாள் விளம்பரங்களில் இளையராஜா" இசை ராஜா"வாகிறார் என்றே விளம்பரப்படுத்தப்பட்டதாம்..