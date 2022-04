'தா' மதம்!

"இந்த மதத்திற்கு யார் வேண்டுமானாலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறலாம். இதற்கென்று கொடி, தலைவர்கள் கிடையாது. நாமே தலைவர்கள் நாம் வகுப்பதே கொள்கைகள். இதை ஆங்கிலத்தில் 'BETTER LATE THAN NEVER' என்று சொல்வார்கள். அவ்வள-வு சிறப்பு பெற்றது இந்த 'தா' மதம். பெரும்பாலும் அரசுத்துறை, வங்கி, காப்பீடுத்துறைகளில் இம்மதம் பரவலாக பரவிக்கிடக்கும். எந்தக்காலத்திலும் இதை ஒழிக்க முடியாது. பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு சென்னை செல்லும் விரைவு ரயில் 10 நிமிடம் தாமதமாக வந்து கொண்டு இருக்கிறது என்று முக்கிய சந்திப்புகளில் அழகான பெண் குரல் ஒன்று தினமும் அறிவித்துக் கொண்டே இருக்கும். யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் வராத வரையில் 'தா' மதம் பெரிய அளவில் சபிக்கப்படாமல் இருக்கும்.