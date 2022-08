பள்ளி கல்லூரி பாட புத்தகங்களில் திருநங்கைகளின் சாதனைகள்! | My Vikatan

அதேபோல திருநங்கையால் எழுதப்பட்ட முதல் புத்தகமான "வெள்ளை மொழி" என்கிற புத்தகம் மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரி பாடத்திட்டத்தில் ஒன்றாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தப் புத்தகத்தை ரேவதி என்கிற திருநங்கை எழுதியிருந்தார்.

'Transgender in India - Achievers and Survivors: An ode to Transwomen' என்கிற புத்தகம் இந்திய அளவில் முதல் திருநங்கை நீதிபதி, முதல் திருநங்கை ஐஏஎஸ், முதல் திருநங்கை காவல்துறை அதிகாரி, முதல் திருநங்கை டாக்டர், முதல் திருநங்கை வழக்கறிஞர் என்று பலதரப்பட்ட துறைகளில் சாதித்துக்காட்டிய திருநங்கைகளின் வாழ்க்கை அனுபவங்களை பதிவு செய்துள்ளது. சி. கே. கரியாலி ஐஏஎஸ் மற்றும் பிரியதர்ஷினி ராஜ்குமார் இருவரும் இணைந்து அந்தப் புத்தகத்தை உருவாக்கியுள்ளனர். அதுமட்டுமின்றி திருநங்கைகளின் வாழ்வியலை பதிவுசெய்த திருநங்கைகளால் எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் நிறைய இருக்கின்றன. அவை அனைத்தும் தமிழகத்திலுள்ள அனைத்து நூலகங்களிலும் உள்ளதா என்பது கேள்விக்குறி. அந்த மாதிரியான புத்தகங்கள் பெரும்பான்மையான மக்களை சென்றடையவில்லை என்பதால் தான் இன்றும் சில திருநங்கைகள் கையேந்த வேண்டிய சூழல் உள்ளது.