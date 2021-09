சாப்பாட்டு மூட்டை, வாராவாரம் ஈரான்-துபாய்-ஈரான்! - கிராமத்தானின் பயணம் 11

அப்புறம் இந்த "பேபார்மீ". (After You Please). நம்மூரில் ஒரு மின்சார தூக்கி (Lift) அல்லது பேருந்துவந்தால் அடித்து பிடித்து முன்னே சென்று ஏறுவது நம் உரிமை. மற்றவர் பற்றி நமக்கு என்ன கவலை. இந்த இரானியர்களோ அடித்துக்கொள்ளாத குறையாக "பேபார்மீ" "பேபார்மீ" என்று நிற்பார்கள். இதன் அர்த்தம், நான் உங்களுக்கு அப்புறம் என்று. மின்சார தூக்கி மட்டுமல்ல. மாடிப்படி, அலுவலக கதவு, உணவு விடுதி கதவு, எங்கும் "பேபார்மீ" சண்டைதான். என்ன சொல்லவருகிறேன் என்றால் பெர்சியன் மக்கள் நல்ல கலாச்சாரமானவர்கள்.