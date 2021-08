90ஸ் கிட்ஸ் இந்த வண்டிகளை மறக்கவே மாட்டாங்க! - விண்டேஜ் மெமரீஸ்

#கைனடிக் ஹோண்டா

மென்மையான ஆண்களுக்கு ஏற்றது என சொல்லப்பட்டது கைனடிக் ஹோண்டா. கியர் இல்லாத வகையில் புதுமையான முறையில் தயாரான வாகனங்கள் பெண்கள் மற்றும் வயதானவர்களுக்கு அருமருந்தாய் கிடைத்தது. வெஸ்பா, சுவேகா, ஹீரோ puch அறிமுகமாகி வெற்றி பெற்றவுடன் லூனா வந்து பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. உதைக்காமல் எலக்ட்ரிக் ஸ்டார்டருடன் வந்ததுதான் கைனடிக் ஹோண்டாவின் ஸ்பெசல்.

அதன் பின் கல்லூரி மாணவிகள் sunny bike பிரபலமானது.எடை குறைவு, 60சிசி ஓட்டுவதற்கு எளிதானதாய் இருந்தது. ஹீரோ puch (Now you’ve got the Power) பல சிறுவர்களின் முதல் தேர்வாய் இருந்தது.ஜாமின்ட்ரி பாக்ஸ் பரிசளிப்பது போல் 3 வேரியண்ட்டுகளில் வந்த பைக்கினை பெற்றோர்கள் பரிசளித்தனர்.