'வா' ட்டர்லூ :

வரலாற்றில் முக முக்கியமாக அறியப்பட்ட இடம் இதுதான். பெல்ஜியம் நாட்டில் உள்ள வாட்டர்லூ என்ற இடத்தில் நடந்த போரில்தான் மாவீரன் நெப்போலியன் தோற்கடிக்கப்பட்டான். தனது 15 வது வயதிலேயே பிரெஞ்சு ராணுவத்தில் சேர்ந்து 16 வது வயதிலே உயர் பதவியை அடைந்தார். 1804 முதல் 1814 வரையில் பிரான்ஸ் நாட்டின் பேரரசாரக இருந்தார். தொடர்ச்சியான போர்களின் மூலம் மேற்கு மற்றும் மத்திய ஐரோப்பா வரையில் தனது எல்லைகளை விரிவுபடுத்தினார். ஜூன் 18 1815 ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலேயப் படைகளும் பிரசியப் படைகளும் இணைந்து நெப்போலியன் மீது போர்தொடுத்து அவரை தோற்கடித்தனர். எவ்வளவு பெரிய மாவீரர்களும் ஒரு நாள் தோல்வியை சந்திக்க நேரும் என்பதை உணர்த்துவதே இந்த வாட்டர்லூ யுத்தம். ஆங்கிலத்தில் TO MEET ONE'S WATERLOO என்ற சாட்டு வாக்கியம் . (idioms and pharases) அதை ஒட்டியே உள்ளது.