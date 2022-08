பென்சிலிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம்! | My Vikatan

1. Write Good with your Little Potential - பென்சில் தேகமாய் வெளிப்புறத்தில் நாம் எப்படி பலவீனமாய் காணப்பட்டாலும் அதைப்பற்றி பெரிதாக வருத்தப்படவோ / அச்சமுறவோ தேவை இல்லை. பென்சிலில் இருக்கும் Graphite போன்று ஒவ்வொரு மனிதருக்குள்ளும் ஒரு திறன் இருக்கும். அதை பயன்படுத்தி நாம் என்ன எழுதுகிறோம் என்பதே முக்கியம். பென்சிலை வைத்து நீங்கள் என்ன எழுதுகிறீர்களோ / வரைகிறீர்களோ அதுவே அந்த பென்சிலின் தன்மையை எடுத்துரைக்கும். நல்லதும் எழுதலாம், தீயதும் எழுதலாம். ஆக்கப்பூர்வமான சக்தியை எழுத்தின் அல்லது படத்தின் மூலம் விதைக்கலாம், மாறாக அழிவுக்கு வழி வகுக்கும் திட்டமும் தீட்டலாம். நம்மிடம் இருக்கும் தன்னம்பிக்கை / விடாமுயற்சி / நம்பிக்கை கலந்த Graphite போன்ற சிறிய திறனை வைத்து நல்லது பல உருவாக்க முற்படுவோம். நாம் செய்யும் செயல்கள் நல்ல அச்சாக என்றும் நிலைத்து நிற்க செய்யலாம்.