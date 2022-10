தீபாவளி பர்சேஸ்! | சிறுகதை | My Vikatan

“அரக்குக் கலர் சல்வார்;

வலிந்து வரவழைக்கப்பட்டப் புன்னகை;

இன்ன நிறம் தான் என்று அனுமானிக்க முடியாதபடி தலைமுடியிலும் புருவங்களிலும் வண்ணங்களை அப்பியபடி;

ஆங்காங்கே நடந்துக் கொண்டிருந்தார்கள் மாலில் பணிபுரியும் நங்கைகள்.

மாக்பெத்’க்கு முன்னால் மூன்று உருவங்கள் தோன்றிப் பாடியதே...

‘FAIR IS FOUL AND FOUL IS FAIR.’

ஞாபகம் வந்தது.

********