அப்பாவின் பக்கங்கள்! - சிறுகதை

ஆனா உன் வெற்றியை நினைச்சு பெருமை தாண்டா படுவேன்.. போராடு. ஆனா, ஜெயிச்சுடு ராம்.. இதோட நிறுத்தாத. வெற்றிக்கு எல்லையில்லை, தோல்விக்கு உண்டு...தன்னம்பிக்கை இருக்கற இடத்துல, ஆறுதலுக்கு வேலை இல்லை..

ஆல் தி பெஸ்ட் என்று சொல்லி அப்பா எந்திரிச்சு போக.

ராம் இடத்தை விட்டு நகராமல் அப்படியே அழுது கொண்டு இருக்க..

அம்மா அருகில் வந்து தலைகோதி விட்டு முத்தம் தந்ததும் ராமின் கண்ணீர் அதிகமானது..

தலையை தொட்டு பார்க்க, அங்கே அம்மாவின் கையுமில்லை. மெதுவாக, திரும்பி பார்க்க, அங்கே அவர்களுடைய புகைப்படம்.. அதில் கூட, அம்மா ராமிடம் சாப்டியாடா, அப்பாவும் இன்னும் practice போலையாடா என்று கேட்பதுபோல் இருந்தது..

மிஸ் யு அப்பா, மிஸ் யு அம்மா..

பேசக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தும், பல தருணங்கள் விட்டுட்டேன்..பேசணும் நினைக்கற அப்போ, நீங்க இல்லை..கூட இருக்கறப்போ அருமை யாருக்குமே தெரியறதில்லை..

என்னோட குழந்தையை, என்கிட்ட மனசு விட்டு பேச, ஒரு நல்ல அப்பாவா, இல்லை இல்லை ஒரு நண்பனா இருப்பேன்...

யாருக்காவது,

அப்பா, அம்மா கூட இல்லனா, யார்கிட்டயாவது மனச விட்டு பேச நினைக்கற அப்பல்லாம் பேசிடுங்க, திரும்ப அதே நேரம் கிடைக்குமா தெரியாது, அதே மனிதர்கள் இருப்பாங்களாம்னும் தெரியாது.

கலங்கிய கண்களுடன் ராம், அப்பாவின் பக்கங்கள் எழுதிய தனது My Kids Diary இணையதளத்தை மூடி வைத்துவிட்டு, shoe லேஸ் போடும் போது, ராமின் போன் அடிக்கிறது,

"தெய்வங்கள் எல்லாம், தோற்றே போகும் தந்தை அன்பின் முன்னே,"

டக்கென்று போன் எடுத்து, ஹலோ…

மறுமுனையில், கோச் நாங்க கிரௌண்ட்க்கு வந்துட்டோம்.. குட்..Practice பண்ணுங்க..

on the way..

எழுத்தும், கற்பனையும்

கல்யாணராமன் நாகராஜன்