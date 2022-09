கிரைண்டர்! | My Vikatan

"என்னங்க, கொஞ்சம் இங்க வரீங்களா?"

இதை கேட்டாலே எல்லா புருஷன்களுக்கும் கொஞ்சம் பகீர்னு தான் இருக்கும். எனக்கும் அப்படிதான் இருந்தது. "என்ன வேணும்?" - ஈனஸ்வரத்தில் கேட்டேன். "ஒன்னுமில்ல , கிரைண்டர் ஓட மாட்டிங்குது"

"பிளக்-ல போட்டியா" - கேட்டதுக்கு அப்பறமாத்தான் நாக்குல சனியோன்னு தோன்றியது. அவள் முறைப்பை கவனிக்காதபடியே, "இதோ வந்து பாக்கிறேன்" என்றேன்.

அமெரிக்காவில் நம்மூர் மிக்ஸி கிரைண்டர் இல்லாமல் காலம் தள்ளுவது கொஞ்சம் கஷ்டம். டெய்லி இட்லி தோசை இல்லாமல் நம்மால் காலம் தள்ள முடியாது. அதே நேரம், ஏதாவது ரிப்பேர் என்றால் உடனடியாக சரி செய்யவும் ஆள் கிடையாது. எல்லாம் நாம்தான் பார்க்க வேண்டும். இல்லா விட்டால் இந்தியன் ஸ்டோர்ஸிலையோ ஆன்லைன்-லியோ வாங்க வேண்டும். எதுவும் சட்டுனு நடக்கிற வேலை இல்லை. இப்போதைக்கு இருக்கும் ஒரே வழி நாம் களத்தில் இறங்கினால் தான் உண்டு.

நமக்கு தெரிந்த ஒரே எலக்ட்ரிகல் விஷயம் சுவிட்ச் போட்டா வேலை செய்யும், இல்லாட்டி இல்லை. இதை வைத்து எவ்வளவு நேரம் தான் ஒப்பேத்த முடியும்?

இருந்தாலும் எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரியே முகத்தை வைத்துக் கொண்டு கிரைண்டரையே உத்துப் பார்த்தேன். "இப்படியே பார்த்துகிட்டே இருந்தா சரி ஆகிடுமா?" என்றாள். நான் என்ன பண்ணாலும் சரி ஆகாது என்பது அவளுக்கு தெரியாது. "சரி, நாம் படித்த எல்லா வித்தையும் இறக்கி விட வேண்டியது தான்" என முடிவு செய்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை எடுத்து வேலையை ஆரம்பித்தேன்.

முதலில் கிரைண்டரில் ஸ்க்ரூ எங்கே இருக்கிறது என்று கண்டுபிடிக்கவே 10 நிமிடமாகி விட்டது. பாவி அதை ஒரு ரப்பர் வைத்து மூடி / ஒளித்து வைத்து இருக்கிறான். வெளியே தெரிந்தால் அழகாக இருக்காதாம்! ரணகாதகன்!

ஒரு வழியாக 4 ரப்பர் மூடியையும் எடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்க்ரூவாக கழட்ட தொடங்கினேன். அதற்குள்ளே ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் கேட்டு குரல் வந்து விட்டது. IT இல் வேலை செய்பவர்களுடைய சுபாவம் அது. ஒவ்வொரு நிமிடத்துக்கும் அப்டேட் கேட்டுக் கொண்டே இருப்பார்கள். நான் மட்டும் சளைத்தவனா? "Still working on it" என்று வழக்கமான அப்டேட்டை கொடுத்து விட்டு அடுத்து என்ன செய்யலாம் என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தேன்.