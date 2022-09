கலியன் மதவு | சமூக நாவல் |அத்தியாயம் – 17 | My Vikatan

கவிக்குயில் சரோஜினி நாயுடு A Challenge To Fate என்ற கவிதையில்

‘O Fate, in vain you hanker to control My frail, serene, indomitable soul.’

என்று விதியை எதிர்த்துச் சவால் விட்டதுபோல் குந்தலாம்பாளும் சவாலுக்குத் தயாரானாள்.

பயமுறுத்துபவர்களை தைரியமாகத் திரும்பிப் பார்த்தாள்.

திடமாக மறுத்தாள்.

முகம் காட்டினாள்.

மூர்க்கமாகப் பேசினாள்.

ஒரு அளவிற்கு மேல் கட்டாயப்படுத்தவில்லை.

பயப்படுபவர்களைத் துரத்தித் துரத்தி அழிக்கும் சமூகம். தைரியமாய் திரும்பிப் பார்ப்பவர்களைக் கண்டு மிரளும்.

திடமாய்த் திரும்பிப் பார்த்த அவள் வழியில் யாரும் குறுக்கிடவில்லை.

எந்தக் காலத்திலும் அடங்கிப் போனவர்கள் மட்டுமே அடக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். எதிர்த்து நின்றவர்களை எதிர்க்க முடியாமல் புறம் காட்டி ஓடியிருக்கிறார்கள்.

இதுதான் பொது விதி.

இதுதான் வரலாறு.

குந்தலாம்பாளிடம் எவரும் கல்யாணப் பேச்சு எடுக்கவேயில்லை.

துணிந்தபின் அவளுக்குள் தன்னம்பிக்கைத் தளிர் விட்டது.

துணிவே துணையானது அவளுக்கு.

“சுப்பாமணியோடு நானும் பள்ளிக்கூடம் போவேன்..”

அடுத்த கோரிக்கை வைத்தாள்.

செவிசாய்க்கவில்லை என்பதால் பிடிவாதம் பிடித்தாள்.

அவளுக்குக் கிடைத்தது வெற்றி.

கொடுமுடி வெங்கடாச்சாரி வாத்யாரிடம் அவளை அழைத்துப் போனார்கள்.

குந்தலாம்பாளின் அடிப்படை அறிவை சோதித்துவிட்டு, 5ம் வகுப்பு வரை பிரைவேட் ஸ்டடி போட்டுக் கொடுத்தார் அவர்.

உள்ளுர் டிஸ்ட்ரிக் போர்டு நடுநிலைப் பள்ளியில், ஆறாவது வகுப்பில் சேர்த்தார்கள் அவளை.

எட்டாவது வரை அங்கு படித்தாள்.

“அதற்கு மேல் அவளும் படிப்பைப் பற்றிப் பேசவில்லை. ஒரு வேளை கேட்டிருந்தால் சங்கரியைப் போல் உயர்நிலை, கல்லூரிப் படிப்பெல்லாம் படிக்க வைத்திருப்பார்களோ என்னவோ...!”

இப்போது நினைத்துப் பார்த்தாள் குந்தலாம்பாள்.

குந்தலாம்பாளின் வயதொத்தவர்களில் சங்கரி மட்டும்தான் பி.ஏ., வரைக்கும் படித்தாள்.

டைப்ரைட்டிங், ஷார்ட்ஹாண்ட் எல்லாம் தேறினாள்.

கலெக்டர் ஆபீசில் வேலை கிடைத்தது அவளுக்கு.

‘வேலை பார்த்த இடத்திலேயே சூப்ரண்ட்டாக இருந்த ராமதுரைக்கு வாக்கப்பட்டாள்.

'இப்போது பேரன் பேத்திகளோடு எங்கே இருக்காளோ...!’

சங்கரியின் ஞாபகம் வந்து போனது குந்தலாம்பாளுக்கு.

புஷ்பா பெயருக்குத் தகுந்தாற்போல் மிருதுவான சுபாவம்.

அவள் அனுபவித்தக் கொடுமைகள் கொஞ்சமா நஞ்சமா...!

குந்தலாம்பாளை விட ஒரு வயது மூத்தவள் புஷ்பா.

புஷ்பாவுக்கு ஒன்பது வயசு.

வயசுக்குக்கூட வராத சின்னஞ்சிறுமி அவள்.

கோவிலில் வைத்துப் பிரார்த்தனை முடியிறக்கி;

தலையில் சந்தனம் தடவி;

புதுபாவாடை அணிவித்து;

ஸ்வாமிக்கு அர்ச்சனை செய்து;

வடை பாயஸத்துடன் விருந்து வைத்து;

பாலும் பழமும் இனிப்புகளும் ஊட்டி;

சந்தோஷப்படுத்த வேண்டிய வயசு புஷ்பாவுக்கு.

ஆனால், ‘என்ன நடக்குது...?, ஏது நடக்குது...?’ என்று ஒன்றும் புரியாமல் குழம்பிப்போய், ‘திருக் முறுக்’ என்று விழித்துக் கொண்டிருந்தாள்.

தன்னைச் சுற்றிலும் அழுது அரற்றிப் பிலாக்கணம் சொல்லும் பெண்டுகளைக் கண்டு பயந்து நடுங்கினாள்.

சில சமயம் அதெல்லாம் வேடிக்கையாகப் பட்டதோ என்னமோ... சிரித்தாள்.

அசோகவனத்தில் சீதாப்பிராட்டியைச் சுற்றி அரக்கியர்கள் அச்சுறுத்தியதைப் போல் மொட்டை முக்காட்டுக் கூட்டம் புஷ்பாவை மிரட்டியது.

புலிக்கூட்டத்தில் மாட்டிக்கொண்ட மான் போல் மிரண்டுபோயிருந்தாள் புஷ்பா.

அவள் கழுத்தில் தொங்கிய தாலியை அறுத்து எடுத்து, பால் சொம்புக்குள் போட்டாள் ஒரு கிழவி.

நூற்றுக் கணக்கான பிரேத பரிசோதனைகளைச் செய்த மருத்துவர், எந்த வித உணர்வுக்கும் இடக் கொடுக்காமல் கடமையே கண்ணாக செய்வதுபோல் தொழில் முறையில் நடந்தது அந்தச் சடங்கு.

‘அப்பாடா...கழுத்துல இருந்த தேவையில்லாத பாரம் இறங்கிடுத்து...!’

சந்தோஷப்பட்டவள் போல.. வெறும் கழுத்தை உள்ளங்கையால் தடவி விட்டுக் கொண்டாள் அந்தகச் சிறுமி.

இப்போதெல்லாம் கிராமம், நகரம் என்ற வேற்றுமையின்றி எங்கெங்கும், கையில் செல்போனை வைத்துக் கொண்டு வீடியோ கேம் ஆடுகிறார்கள் பெண் குழந்தைகள்.

அந்தக் காலத்தில் இதெல்லாம் ஏது?

கிராமத்தில் பெண் குழந்தைகள் கல்லாங்காய், பல்லாங்குழி, தாயக்கட்டை, பரமபதம், ஆடுபுலியாட்டம் போல ‘வளவியாட்டம்’ என்ற விளையாட்டும் பிரசித்தம்.