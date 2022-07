கலியன் மதவு | சமூக நாவல் | அத்தியாயம் – 12

lame wandering cows from nowhere

have been known to be tethered,

given a name, encouraged





to get pregnant in the broad daylight

of the street under the elders'

supervision, the girls hiding

behind windows with holes in them.

அந்தனூரிலேயே வீரியமிக்க பொலிகாளைகள் (Breeding Bulls) உண்டு. மாடு போடுவதற்கு வசதியாக அடைப்புகள் கட்டி, இதை ஒரு சமுதாயப் பணியாகவே செய்து வருபவர் பண்ணையார் பரமானந்தம்.