நீள் வட்ட சுற்றுப் பாதை! | சிறுகதை | My Vikatan

"என்ன சொல் அது? 'வாலந்து ...?"



"அடப்பாவி! கொல்லாதே தமிழை! 'வாழ்ந்து கெட்டவர்'".



"Whatever... என் வாயில் நுழையவில்லை அது. ஆனாலும் நீ சொன்ன அந்த வார்த்தை தான் 'Grand' குடும்பத்தை விவரிக்க சரியான வார்த்தை.. உனக்கு ஏன் அப்படித் தோன்றியது?"



"அரண்மனைக்கு ஒப்பான ஒரு வீட்டின் முன் 'எஸ்டேட் சேல்' என்று போர்டு இருந்தால் வேறு எப்படித் தோன்றும்?"



"சரிதான்".



"Actually, இதை பற்றி நானே உன்னிடம் கேட்கவேண்டும் என்று நினைத்திருந்தேன். Tell me, dude. ராஜ வம்சத்திற்கு ஈடான செல்வமும் அந்தஸ்தும் கொண்ட ஒரு குடும்பத்துக்கு 'எஸ்டேட் சேல்' போகவேண்டிய அவசியமென்ன? அப்படி என்னக் கஷ்டம் வந்தது அவர்களுக்கு?"



"Mr. Grand வாரிசுகள் ஏதுமின்றிக் காணாமல் போய்விட்டக் கஷ்டம் வந்தது".



"ஹாங்! What do you mean by 'காணாமல் போய்விட்டக் கஷ்டம்'?"



"Exactly what I say. Grand குடும்பத்தின் கடைசி வாரிசான Mr. Gregory Grand காணாமல் போய்விட்டார், ஏழு வருடங்களுக்கு முன்".



"என்ன சொல்லுகிறாய், ஜே? 'காணாமல் போய்விட்டார்' என்றால் என்ன அர்த்தம்?"



"'காணாமல் போய்விட்டார்' என்றால் 'காணாமல் போய்விட்டார்' என்று தான் அர்த்தம்".



"நீ சொல்வது புரிகிறது ஆனால் புரியவில்லை. 'காணாமல் போய்விட்டார்' என்றால் எங்கேயாவது ஓடிப்போய்விட்டாரா?"