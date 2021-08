இஸ்தான்புல் நகரத்தின் ரங்கநாதன் தெரு பற்றி தெரியுமா? கிராமத்தானின் பயணம் - 4

ஒரு வழியாக இஸ்தான்புல் வந்து ஒரு இரவும் ஆகிவிட்டது. சொன்னேன் மிகவும் பிசியாக இருந்தோம் என்று. விவரிக்கிறேன்.

முதலில் என் ஒரு கெட்ட பழக்கத்தை சொல்லிவிடுகிறேன். எனக்கு திட்டமிடல் மிகவும் பிடிக்கும். எந்த பயணமானாலும் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன, எங்கே, எப்படி என்று அட்டவணையிட்டுவிடுவேன். எதிர்பாரா தடங்கல்களுக்கும் ஒரு அளவு நேரம் ஒதுக்குவேன். இப்படி செய்வதால் முடிந்தவரை ஏமாற்றத்தை தவிர்க்கலாம். மேலும் எல்லாவற்றையும் மறக்காமல் செய்து முடிக்கலாம். சமயத்தில் சற்றுமே எதிர் பார்க்காமல் சில அசம்பாவிதங்கள் நடக்கலாம். எனக்கு சிட்னியில் (ஆஸ்திரேலியா) கால் முட்டி பிசகி அவசர சிகிச்சைக்கு எடுத்து சென்றதுபோல். ஆனால் திட்டமிட தவறுவது தோல்விக்கு/குழப்பத்திற்கு திட்டமிடல் ஆகிவிடும். (Failing to plan is planning to fail).