குண்டு பல்பில் சினிமா காட்டிய கதை..! - ஜில் ஜில் நினைவுகள் #MyVikatan

பின்பு அந்த கண்ணாடி பல்பு லென்சினுள் தலைப்பிரட்டை (தவளையின் இரண்டாம் வளர்ச்சி நிலை) போன்றவற்றை விட்டு திரையில் அது அங்கும் இங்கும் நகருவதை குதூகலத்துடன் கண்டு மகிழ்வோம். அது தவிர பல வண்ண பேனா மை, பெரும்பாலும் ஊதா மற்றும் சிவப்பு வண்ணம் (Blue or Red Ink) சொட்டு சொட்டாக உள்ளே விட அதனால் ஏற்படும் வண்ண வடிவங்களை (வெடித்து சிதறும் எரிமலை குழம்பு போலவோ அல்லது அணுகுண்டு வெடித்தால் ஏற்படும் காளான் வெடிப்பு போன்றோ தெரியும்) பார்ப்பது எதோ ஒரு பெரிய கண்டுபிடிப்பை நிகழ்த்திய பெருமிதம் உள்ளுக்குள் இருக்கும்.

"பின்ன என்ன பத்து காசுக்கு 4K கிளாரிட்டியிலயா படம் காட்டுவாங்க. அட போப்பா நீ சும்மா காமெடிய பண்ணிக்கிட்டு..." என்று நீங்கள் நினைப்பது எனக்கு கேட்கிறது. பெரும்பாலும் ஏதேனும் MGR நம்பியார் நடித்த கத்திச்சண்டை காட்சிதான் இருக்கும். பலமுறை மீண்டும் மீண்டும் அந்த மினி திரைப்படத்தை பார்த்திருக்கிறேன்.

என்னுடைய அம்மா ஒருமுறை, "ஏன்டா நீங்க பாட்டுக்கு உள்ள போய் ஒக்காந்துக்கிறீங்களே. அவன் அந்த வண்டியோட உங்களையும் தள்ளிக்கிட்டு போய்ட்டா என்னடா பண்றது..." என்று ஒரு சிறிய கிலி ஏற்படுத்தினார். அன்றைய காலகட்டத்தில் பிள்ளை பிடிப்பவர்கள் என்ற புரளி மிக பிரபலமாக இருந்தது. அது போல ஒன்றிரண்டு சம்பவங்களும் நடந்ததாக செய்தி தாள்களிலும் வந்திருந்தன. ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த மினி திரையரங்க வண்டியில் அது போன்ற சம்பவங்கள் ஏதும் நடக்கவில்லை.

இன்றைய தலைமுறை குழந்தைகள் உள், வெளி விளையாட்டுகள் அனைத்தையும் கைபேசியிலேயே விளையாடுகிறார்கள். கண்களாலும் கை விரல்களால் மட்டுமே விளையாடப்படும் அது போன்ற விளையாட்டுக்களால் எந்த விதமான பயன்களும் இல்லை. மிக மிக இள வயதிலேயே பார்வை குறைபாடுகள் ஏற்பட்டு அதற்காக பார்வை நிவர்த்தி கண்ணாடிகளை (Power Eye Glasses) அணியும் நிலை ஏற்பட்டு விடுகிறது.

"தேவைகளே புதுமையான கண்டுபிடிப்புகளுக்கான தாய்..." (Necessity Is The Mother Of Invention) என்று ஆங்கிலத்தில் ஒரு வாக்கியம் உண்டு. அன்றைய கால கட்டத்தில் எங்களுடைய தேவைக்கான தீர்வுகளை எங்கள் வீட்டிலிருந்த பொருள்களை வைத்து எப்படி நிறைவு செய்யலாம் என்பதை நாங்களே கற்றுக்கொண்டோம். அது போன்ற மனநிலை இன்றைய குழந்தைகளுக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவாக இருப்பதாகவே நான் கருதுகிறேன்.

எங்கள் கிராமத்தில் என்னுடைய பால்ய வயதுகளில் விளையாடிய புற விளையாட்டுகள் (Outdoor Games) பற்றி வேறொரு பதிவில் பேசலாம் என நினைக்கிறன்.

- ஆனந்தகுமார் முத்துசாமி