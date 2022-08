இப்படியும் நடந்ததா? `இறந்தது ஒரு முறை, புதைக்கப்பட்டது இருமுறை!'- மோதிரமும் கல்லறைத் திருடர்களும்!

காலப்போக்கில் மார்க்கோரி மறுமணம் செய்து கொண்டாள். பல குழந்தைகளுக்குத் தாய் ஆனாள். பின்னர் ஒரு கட்டத்தில் இறந்தாள்.

அயர்லாந்தின் லுர்கன் என்ற பகுதியிலிருந்த, முன்பு அவர் புதைக்கப்பட்ட அதே இடுகாட்டில் இம்முறை புதைக்கப்பட்டார் (இந்த முறை அவர் நிஜமாகவே இறந்திருந்தார்!). அவரது கல்லறை வாசகம் இப்படி இருந்தது. ‘இறந்தது ஒரு முறை, ஆனால் புதைக்கப்பட்டது இருமுறை’. (Lived once, but buried twice).

ஒருவரது இறந்த நிமிடத்திலிருந்து புதைக்கப்படும் வரை அனைத்து செயல்முறைகளையும் செய்யப்படுவதை மேற்பார்வை இடுபவரை ஃப்யூனரல் டைரக்டர் என்று அந்த நாட்டில் குறிப்பிடுவார்கள். அந்த வேலையைப் பலகாலம் செய்து கொண்டு வந்திருந்த ஒருவர் தன் சுயசரிதையை ‘கன்பஷன்ஸ் ஆஃப் எ ஃப்யூனெரல் டைரக்டர்’ என்ற பெயரில் வெளியிட்டார். அதில்தான் மேற்படி நிகழ்வு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்பதுடன் மேலே குறிப்பிட்ட வாசகங்களுடன் ஒரு கல்லறையும் காணப்படுகிறது.