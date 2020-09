''யதார்த்தம் ஒன்றே எழுத்தாளர் இமையத்தின் ஆயுதம்..!'' - ஒரு வாசிப்பனுவம் #MyVikatan

"Life is like a snooker game. You hit one. That ball hits another. Ultimately some other ball gets into the pocket.”

இந்த பொன்மொழி சிறுகதைக்கும் சாலப் பொருந்தும். ஒரே திசை நோக்கிச் செல்லும் கதையில் வேறு ஒரு எதிர்பாராத முடிவு ஏற்படும்.. அந்த வகையில் "நல்ல சாவு" கதையில் சின்னசாமி ஆசிரியரும் குசலாம்பாளும் விரும்பியதை அறிந்த ஊரார் இருவரையும் சரமாரியாக அடித்துவிட்டு இறுதியில் இருவரும் சாகாமல் பெண்ணின் தந்தை அருணாசல உடையார் இறப்பது.. யாரும் யோசிக்காத திருப்பம்.