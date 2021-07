டைப் ரைட்டரில் எந்த வார்த்தை பெரிய வார்த்தை? - வாக்கிங் டாக்கிங் -12

நீ ஜீனியஸ்…

அப்படியெல்லாம் பெரிய வார்த்தைகளைச் சொல்லாதீங்க…

ஏன்…

ஜீனியஸ்க்கு ஸ்பெலிங் கூட ஒழுக்கமா டைப் அடிக்கத் தெரியாது… சொல்லுங்க பார்ப்போம்!

நான் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் போதே டைப்பிங் போயிருக்கிறேன்…

அப்படியா?

அப்படிதான்…

எங்கே ஸ்பீடா அடிக்கிற TRICK சொல்லுங்களேன்!

YOU CAN’T TEACH AN OLD DOG NEW TRICKS..

ஹலோ…இதெல்லாம் டூ மச்…

அட… உண்மையிலேயே இது டைப் ரைட்டிங் ஸ்பீடு வர்ற அடிக்கிற வாக்கியம் தான்.

எங்கே…TYPEWRITER –ல் நாம ஒரே வரிசையில…இருக்கிற எழுத்துக்களை வைச்சு டைப் அடிக்கிற பெரிய வார்த்தை என்ன சொல்லுங்க…

கம்ப்யூட்டர் கீ போட்டில வேண்டாமா? அதே பெட்ரோமாக்ஸ் லைட்டே தான் வேணுமா?

தப்பிக்க பார்க்காதீங்க…

கொஞ்சம் ஈஸியான கேள்வி கேட்கலாமே…

எட்டுக்கால் பூச்சிக்கு எத்தனை கால்கள்? அந்த மாதிரியா?

எட்டுக்கால் பூச்சிக்கு இன்னொரு பேர் என்ன தெரியுமா?