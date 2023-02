இந்திய பொருளாதாரத்தை மறுசீரமைத்த சூப்பர் மேன்! - மன்மோகன் செய்த சீர்த்திருத்தங்கள் | My Vikatan

இப்படியாக டாக்டர் மன்மோகன் சிங்கின் தலைமையில் முன்னெடுக்கப்பட்ட பல பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக சீர்த்திருத்தங்கள் இலங்கையை போல திவாலாகி போகும் அளவுக்கு அதல பாதாளத்தில் வீழ்ந்து கொண்டு இருந்த இந்திய பொருளாதாரத்தில் மிக பெரும் ஏற்றத்தை கொண்டுவந்து அதை மேலும் வலுவான பொருளாதாரமாக மாற்றியது. இப்படிப்பட்ட சீர்த்திருத்தங்களை நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்து இந்தியாவை திவால் ஆகும் நிலையில் இருந்து மீட்டெடுத்து இந்திய பொருளாதாரத்தை ஒரு சூப்பர் பொருளாதாரமாக மாற்றி கட்டமைத்த திரு மன்மோகன் சிங் அவர்களை " இந்திய பொருளாதாரத்தை மறுசீரமைத்த சூப்பர் மேன் " என்றே கூற வேண்டும்.

--

-Vimalaadhithan Mani