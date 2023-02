Nathan Anderson: அதானி குழுமத்தைக் கீழிறக்கிய ஹிண்டர்ன்பர்க் நிறுவனம் - யார் இவர், பின்னணி என்ன?

அதானி குழுமம் பல்வேறு மோசடிகளில் ஈடுபட்டு தமது பங்கு விலைகளை மிக அதிக அளவுக்கு விலை ஏற்றியுள்ளது பற்றியும் அதன் அதிகபட்ச கடன் சுமைகள் பற்றியும் ஹிண்டன்பர்க் நிறுவனம் கடந்த இரண்டு வருடங்களாக ஆய்வு செய்து 'Adani Group: How The World’s 3rd Richest Man Is Pulling The Largest Con In Corporate History' எனும் 106 பக்க ஆய்வறிக்கை ஒன்றைக் கடந்த ஜனவரி 24ம் தேதி சமர்பித்திருந்தது. மேலும், அதானி குழும மோசடிகள் குறித்து 88 கேள்விகளைத் தொகுத்து அதற்குத் தகுந்த விளக்கமளிக்குமாறு ஹிண்டன்பர்க் நிறுவனம் அதானி குழுமத்திற்குச் சவால் விடுத்துள்ளது.