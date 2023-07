உங்கள் பணத்தை அடியோடு அழிக்கும் விஷயங்கள் என்னென்ன? - செல்ஃப் டெவலப்மென்ட் புக்ஸ்

‘‘முதலீடு என்பது கஷ்டப்பட்டு உழைத்து, சம்பாதித்த பணத் தைக் கொண்டு செய்யப் படுவது. தவறான இடங்களில் ஒருவரால் செய்யப்படும் முதலீடு, மற்றவர்களால் (அவரை ஏமாற்றிவிட்டு) எடுத்துசெல்லப் படுகிறது. முதலீட்டைப் பொறுத்தவரை, நீங்கள் முதலில் நினைவில் கொள்ள வேண்டியது, ‘இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஏமாறுவதற்கென்றே ஒரு மனிதன் பிறக்கிறான். அதே நிமிடத்தில் அவனை ஏமாற்றுவதற்கென்று இரண்டு பேர் பிறக்கிறார்கள்’ என்று ஓர் அறிஞர் சொல்லியிருக்கும் மூதுரையைத்தான்’’ என்கிற முன்னோட்டத்துடன் ஆரம்பிக்கிறது ‘ஹெள டு ரியலி ரூயின் யுவர் ஃபைனான்ஷியல் லைஃப் அண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ’ (How To Really Ruin Your Financial Life and Portfolio) என்னும் புத்தகம்.