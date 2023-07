உங்கள் பிரச்னைகளுக்குத் தீர்வு... கைகொடுக்கும் ‘சிபிக்ராம்ஸ்!’

சிபிக்ராம்ஸ்...



கீழ்மட்டங்களில் தங்கள் புகார்களுக்குத் தீர்வு கிடைக்காத மக்கள் கடைசிக் கட்டமாக நாட வேண்டியவை அரசு அலுவலகங்களான ‘The Department of Administrative Reforms and Public Grievances’ (DARPG) மற்றும் ‘The Department of Pensions and Pensioners Welfare’ (DPPW). இவை இரண்டும் சேர்ந்து சிபிக்ராம்ஸ் (CPGRAMS - Centralized Public Grievance Redress And Monitoring System) என்ற ஆன்லைன் தளத்தை 2007 ஜூன் மாதம் மத்திய அரசின் நேஷனல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் சென்டர் உதவியுடன் உருவாக்கியுள்ளன. இதன் மூலம் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் அமைச்சகங்கள், துறைகள் தீர்க்காத சேவைக்குறைபாடுகள் பற்றி ஒரு சாமானியன் புகார் அளிக்க முடியும்.



இதன் தலைவர் நாட்டின் பிரதம மந்திரி என்பதால், இங்கிருந்து பிறப்பிக்கப்படும் ஆணைகளுக்குக் கீழ்மட்டங்களில் தனிமரியாதை தரப்படுகிறது. 2020-ல் தூசி தட்டப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்ட இந்த ஆன்லைன் தளத்தின் உபயோகம் சாமானிய மக்களுக்கு மெள்ள மெள்ள புலனாகி வரு கிறது. ஏனெனில் தபால் துறை, டெலிகாம் துறை, வங்கித்துறை, இன்ஷூரன்ஸ் துறை, பள்ளிக் கல்வி, சாலை போக்குவரத்து, ஆரோக்கியம் மற்றும் குடும்ப நல்வாழ்வுத்துறை, வெளியுறவுத் துறை, பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுத் துறை போன்ற எந்தத் துறையில் உள்ள சேவைக் குறைபாடுகள் பற்றிய புகார்களையும் அளிக்க இந்த ஒரு தளம் போதும்.



இதன் முக்கியமான அம்சங்கள்...



இது எல்லா நாளும், எல்லா நேரங்களிலும் செயல்படக்கூடிய ஒரு தளம். இதில் மக்கள் தாங்கள் எதிர்கொள்ளும் எல்லாவித சேவைக் குறைபாடுகள் பற்றிய புகார்களையும் நாட்டின் எந்தப் பகுதியில் இருந்தும், எந்த நேரத்திலும் அளிக்கலாம்.



முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 1,000 குறைகளாவது ஒரு வருடத்தில் முழுமையாகத் தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதே இந்தத் தளத்தின் குறிக்கோள். இந்தத் தளம் கூகுள் ப்ளேஸ்டோரில் இருந்து தரவிறக்கம் செய்யக்கூடிய மொபைல் ஆப்பாகவும் வெளிவந்துள்ளது. இது ஒரு தனித் தளமாக இருந்தாலும் மத்திய மாநில அரசுகளின் எல்லா அமைச்சகங்களுடனும், துறைகளுடனும் இணைக்கப் பட்டுள்ளது. அமைச்சர்கள் பற்றியும், அமைச்சகங்கள் பற்றியும், துறை செயல்பாடுகள் பற்றியும், வங்கி, இன்ஷூரன்ஸ், டெலிகாம், தபால் ஆபீஸ் போன்ற பல துறைகளிலும் தாங்கள் பலமட்டங்களில் செய்த புகார்களுக்கு திருப்தி யான தீர்வு கிடைக்காவிட்டால் உச்சக்கட்ட முயற்சியாக தங்கள் புகார்களை மக்கள் இந்தத் தளத்தில் பதிவிடலாம்.



பெறப்பட்ட புகார்களின் அவசரத் தன்மை, தீவிரத்தன்மை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து அவை தரம் பிரிக்கப்பட்டு, சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகங் களுக்கும் துறைகளுக்கும் அனுப்பப்படுகின்றன; அதுகுறித்த தகவல் புகாரளித்தவருக்கும் தெரியப்படுத்தப்படுகிறது.



ஒரு புகார் இதில் பதிவு செய்யப்பட்டவுடன் அதற்கான ஒரு பதிவெண் புகாரளித்தவருக்கு அனுப்பப்படுகிறது. அந்த எண்ணின் உதவி யுடன் புகாரின் தற்போதைய நிலவரம் பற்றி ஆன்லைனில் அறிந்துகொள்ளலாம். குறை தீர்க்கப்பட்ட விதம் திருப்தி அளிக்கா விட்டால் மேல்முறையீடு செய்யவும் வழி இருக்கிறது.



தவிர்க்க வேண்டியவை...



இந்த தளத்தில் முறையீடு செய்யக் கூடாத விஷயங்களும் உள்ளன. நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கள் மற்றும் விசாரணையில் இருக்கும் வழக்குகள், குடும்பத் தகராறுகள், ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் (RTI) விஷயங்கள், மற்ற நாடுகளுடன் நம் நாடு கொண்டிருக்கும் நல்லுறவை குலைக்கும் விஷயங்கள் பற்றியெல்லாம் இங்கு புகாரளிக்க முடியாது. ஊழல் குறித்த புகார்களை இங்கு அளிக்க முடியாது. அதற்கு ‘சென்ட்ரல் போர்டு ஆஃப் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ்’ துறையை நேரடியாகத் தொடர்புகொள்ள வேண்டும்.



இந்தத் தளத்தில் எப்படி புகார் அளிப்பது?



pgportal.gov.in என்ற தளத்துக்குச் சென்று ‘புகார் அளி’ (Lodge A Grievance) என்ற ஆப்ஷனைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். யூசர் பெயர் மற்றும் பாஸ்வேர்டை உருவாக்கி உள்ளே செல்ல வேண்டும்.



அடுத்து, தளத்தின் உள்ளே தரப்பட்டுள்ள முறையீட்டுப் படிவத்தை நிரப்பி சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இங்கு புகாரளிப்பவர்கள் தங்கள் புகாருக்கு வலுசேர்க்கும் விதமாக கீழ்மட்டங் களில் தாங்கள் புகார் செய்தது பற்றியும், அந்தப் புகாருக்குத் தகுந்த தீர்வு கிடைக்காதது பற்றியும் உள்ள ஆதாரங்களையும், ஆவணங் களையும் இணைக்க வேண்டியிருக்கும். உங்கள் முறையீட்டுக்குத் தரப்படும் பதிவெண் உதவியுடன் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளை நீங்கள் பார்க்க முடியும்.



கீழ்க்கண்ட மூன்று பதில்களில் ஒன்று புகாரளித்த ஒவ்வொருவருக்கும் அனுப்பப்படு கிறது.



1. Examined at our Level: அதாவது, தங்கள் அளவிலேயே புகாரை சரிசெய்ய முயற்சிகள் எடுக்கப்படும்.



2. No Action is Required: அளிக்கப்பட்ட புகார் சரிசெய்யப்படும் வாய்ப்பு இல்லை.



3. Taken up with Sub-Ordinate Organisation: அளிக்கப்பட்ட புகார் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.