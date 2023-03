VUCA உலகில் லாபகரமாக முதலீடு செய்ய உதவும் சூப்பர் வழிகள்!

மாறும் முதலீட்டு உலகம்...



கடந்த 2020, 2021-ம் ஆண்டுகளில் ‘TINA’ (There Is No Alternative) என்பதாக முதலீட்டு வாய்ப்புகள் இருந்தன. அதாவது, இந்த ஆண்டு களில் உலக அளவில் பணவீக்க விகிதம் குறைவாக இருந்தது. இதனால் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டுகள் மற்றும் கடன் பத்திரங்களுக்குக் குறைவான வட்டி கிடைத்தது. விளைவு, கடன் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்யும், கடன் சந்தை சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களும் குறைவான வருமானம் கொடுத்தன.



கோவிட் 19 பாதிப்பால் தங்கம் விலை மிகவும் அதிகரித்தது. இதனால் அதில் முதலீடு செய்ய பலரும் பயந்தனர். டிஜிட்டல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி, வீட்டிலிருந்தே வேலை, சுற்றுலா வளர்ச்சி பாதிப்பு போன்றவற்றால் ரியல் எஸ்டேட் முதலீடும் லாபகரமாக இல்லை. இந்த நிலையில், பங்குச் சந்தை சார்ந்த முதலீடுகளான நிறுவனப் பங்குகள், பங்குச் சந்தை சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் மட்டுமே பணவீக்க விகிதத்தைவிட அதிக வருமானம் தருவதாக இருந்தன. பங்குச் சந்தையைப் பொறுத்தவரை, அதன் வளர்ச்சி என்பது பிற்காலத்தில் வரப்போகிற வளர்ச்சியை முன்கூட்டியே பிரதிபலிப்பதாக இருக்கும்.



உதாரணமாக, ஒரு நிறுவனம் விரிவாக்கத் திட்டத்தை நிறைவேற்றப்போகிறது எனில், அதன் பங்கு விலை அப்போதே ஏற ஆரம்பித்துவிடும். அந்த விரிவாக்கத் திட்டம் நிறைவு பெற்ற பிறகு, பங்கின் விலை பெரிதாக ஏறாது. ஏனெனில், அந்த விரிவாக்க வளர்ச்சி என்ற காரணத்துக்காக பங்கின் விலை முன்கூட்டியே விலை ஏறிவிட்டதே ஆகும். இந்த நுட்பம் தெரிந்தவர்கள் பங்குச் சந்தையில் நல்ல லாபம் ஈட்டி வருகிறார்கள்.