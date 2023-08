வீட்டிலிருந்தபடியே கற்றுக்கொள்ளலாம்; மியூச்சுவல் ஃபண்ட் SIP முதலீடு, சரியாகப் பயன்படுத்துவது எப்படி?

சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பிளான் (SIP) லாபகரமானதா, நஷ்டம் வராமல் எஸ்.ஐ.பி முறையில் முதலீடு செய்வது எப்படி, எஸ்.ஐ.பி வகைகள், நெட்ஃபிளிக்ஸ் சந்தா Vs கார் இ.எம்.ஐ Vs எஸ்.ஐ.பி, தேவையில்லா செலவுகள் Vs எஸ்.ஐ.பி, எஸ்.ஐ.பி-க்கான சிறந்த தேதி, தினம் / வாரம் / மாதம் எஸ்.ஐ.பி-யில் எது லாபம், எஸ்.ஐ.பி முதலீட்டை எப்போது தொடங்க வேண்டும், எஸ்.ஐ.பி முதலீட்டை எப்போது நிறுத்த வேண்டும், வேறுபட்ட சொத்து வகுப்புகளில் எஸ்,ஐ,பி முதலீடு, பங்குச் சந்தை, கடன் சந்தை மற்றும் தங்கம், வீட்டுக் கடனை விரைந்து அடைக்க உதவும் எஸ்.ஐ.பி மந்திரம் உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள் கருத்தரங்கில் கற்றுத்தரப்படும்.