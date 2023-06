இதுவா, அதுவா... எது உங்கள் சாய்ஸ்..? கைகொடுக்கும் நிதி வழிகாட்டி! - புதிய தொடர்!

சேமிப்பு என்பது விதை நெல்லைப் போன்றது. முதலீடு என்பது விதை நெல்லை விதைப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் மகசூல் போன்றது. விதை நெல்லை ஒரு கூடை நிறைய எடுத்து எத்தனை ஆண்டுகள் வைத்திருந்தாலும், அந்த கூடையில் இருக்கும் நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கவே அதிகரிக் காது. ஆனால், கூடையில் உள்ள 100 நெல்மணிகளை எடுத்து, நிலத்தை உழுது விதித்தால், அதிலிருந்து பல ஆயிரம் நெல்மணிகள் கிடைக்கும்.



அப்படியானால், நம்மிடம் இருக்கும் நெல்மணிகளை எல்லாம் விதைத்துவிட வேண்டியதுதானே! ஏன் கூடையில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கேட்கலாம்.



நம் கையில் இருக்கும் விதை நெல்லை எல்லாம் தூவி, விதைத்துவிடுகிறோம். அந்த வருஷம் மழை கொட்டோ கொட்டு என்று கொட்டுகிறது. பயிர்கள் எல்லாம் மழை வெள்ளத்தில் நாசமா கிறது. எதுவுமே மிஞ்சவில்லை என்கிற நிலையில், அடுத்த ஆண்டு மீண்டும் விதைப்பதற்கான விதை நெல்லைத் தேடி நாம் எங்கே போவது? அதற்காக தான் ஒரு கூடை நிறைய விதை நெல்லை ஒவ்வோர் ஆண்டும் தனியாக எடுத்து வைக்கிறோம்.



இதே போலதான், சேமிப்பு. இன்று நம்மிடம் 20 லட்சம் ரூபாய் இருக்கலாம். அவ்வளவு பணத்தையும் எடுத்து, ரிஸ்க் நிறைந்த பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்து, திடீரென சந்தை இறங்கி விட்டால், நம் முதலீட்டின் மதிப்பு கணிசமாகக் குறைந்துவிடும் இல்லையா?



கையில் இருக்கும் 20 லட்சம் ரூபாயில் 5 லட்சம் ரூபாயை எஃப்.டி-யில் போட்டு வைத்து, மீதமுள்ள 15 லட்சம் ரூபாயை மட்டும் பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்தபின், சந்தை இறங்கினால், அந்த 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று நினைத்து நிம்மதியாக இருக்கலாம்.



15 லட்சம் ரூபாயையும் எடுத்து பங்குச் சந்தையில் எதற்குப் போட வேண்டும், சந்தை இறங்கும்பட்சத்தில் பணம் போச்சே என்று ஏன் வருத்தப்பட வேண்டும் எனக் கேட்கிறீர்களா?



எஃப்.டி-யில் முதலீடு செய்யப்படும் பணம் விதைநெல்லைப் போன்றது. பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்ப தற்காக எடுத்து வைக்கப்படுவது. அதில் இருந்து கிடைக்கும் வருமானம் அதிக பட்சம் 7% - 8% என்கிற அளவுக்குள் தான் இருக்கும். இந்த வருமானம் குறைவாகத் தெரிந்தாலும், எந்த ரிஸ்க்கும் இல்லாமல் வருவது என்பதால், இதை இழக்க யாரும் விரும்ப மாட்டார்கள்.



அதே சமயம், இது மட்டுமே போதும் என்றும் நினைத்துவிட முடியாது. காரணம், மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் ஆண்டுதோறும் நீண்ட கால நோக்கில் 10% - 14% வரை லாபம் பெற முடியும். ஆண்டு தோறும் இப்படி வருமானம் பெறும்போது, பல ஆண்டுகள் கழித்து, அதிகமான பணத்தை நம்மால் சேர்க்க முடியும்.



சேமிப்பு, முதலீடு ஆகிய இரண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நாம் தெளிவாகப் புரிந்துகொண்டால்தான் நம்மால் இந்த விஷயங்களையும் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். ஒருவர் தன் ஆரம்ப காலத்தில் சேமிப்பு முக்கியம் என்று நினைத்து செய்திருக்கலாம். உதாரணமாக, இப்போதுதான் வேலைக்குச் சேர்ந்து சம்பாதிக்கத் தொடங்கி இருக்கும் இளைஞர், கஷ்டப்பட்டு சேர்க்கும் பணத்தை இழந்துவிடக் கூடாது என்று நினைப்பார். அடுத்த ஓர் ஆண்டில் இந்தப் பொருளை வாங்க வேண்டும், அடுத்த இரண்டு ஆண்டில் அந்தப் பொருளை வாங்க வேண்டும் என்று நினைத்து, பணம் சேர்ப்பார். அப்படிப் பட்டவர், பங்குச் சந்தையில் பணம் போடு வதைவிட, வங்கி / அஞ்சலக எஃப்.டி, ஆர்.டி போன்ற திட்டங்களையே அதிகம் நாடுவார்.



ஆனால், அதே இளைஞரின் வருமானம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க, எஃப்.டி மற்றும் ஆர்.டி திட்டங்களை அவர் நம்பி இருக்கக் கூடாது. அவர் தனது சேமிப்பை முதலீடாக மாற்ற வேண்டும். தங்கம், ரியல் எஸ்டேட், பங்குச் சந்தை என முதலீடு செய்யத் தொடங்கினால் மட்டுமே இனிவரும் காலத்தில் அதிகமான லாபத்தைப் பார்க்க முடியும்.



ஒருவர் தன் இளமைக் காலத்தில் சேமிப்பை மட்டும் நம்பி இருந்துவிட்டு, முதலீடு பக்கமே செல்லவில்லை எனில், அவர் தன் முதுமைக் காலத்தில் கடன் வாங்கும் நிலைக்குத் தள்ளப் படுவார் அல்லது குடும்பச் செலவுகளைச் சமாளிக்க முடியாமல் அவதிப்படுவார். அவரால் வாழ்க்கையில் எந்த விஷயத்தையும் அனுபவிக்க முடியாமல் போகும்.



மாறும்படும் உள் அம்சங்கள்...



அதே போல, ஒரு முதலீட்டுத் திட்டத்தின் பலன் என்பது ஒன்றாக இருக்கலாம். ஆனால், உள் அம்சங்கள் வேறுவேறாக இருக்கும். அதை அலசி ஆராய்ந்து அந்தத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதுதான் சரியாக இருக்கும். உதாரணமாக, வருமான வரியை மிச்சப்படுத்த பொது மக்களுக்கான சேமநல நிதி (PPF - Public Provident Fund), பங்குச் சந்தை சார்ந்த வரி சேமிப்புத் திட்டம் (Equity Linked Savings Scheme - ELSS) போன்றவை இருக்கின்றன. பணி ஓய்வுக்கு இன்னும் சுமார் ஐந்து ஆண்டுகள் இருக்கும் நிலையில், நிலையான வட்டி வருமானம் கிடைக்கிறது என்பதால், பி.பி.எஃப் திட்டத்தில் முதலீடு செய்வது பெரும் தவறு. காரணம், அது 15 ஆண்டு திட்டமாகும். பணி ஓய்வுக்கு ஐந்து ஆண்டுக்குமுன் அதில் முதலீடு செய்ய ஆரம்பித்தால், பணி ஓய்வு பெற்ற பறகும் 10 ஆண்டுகள் முதலீட்டைத் தொடரவேண்டி இருக்கும். அடுத்து, அந்தப் பணம் மொத்தம் 15 ஆண்டுகள் கழித்துதான் கிடைக்கும் என்பதால், நிலையான வருமானம் இல்லாத பணி ஓய்வுக்காலத்தில் செலவுக்குப் பணம் இல்லாமல் மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கும்.



ஆக, சொந்த வீடு Vs வாடகை வீடு, தங்க நகை Vs தங்கப் பத்திரம், கடன் சந்தை Vs ஈக்விட்டி சந்தை என பல விஷயங்களுக்கு இருக்கும் வித்தியாசத்தையும், வேறுபாட்டையும் இந்தத் தொடரில் பார்க்கப் போகிறோம். இந்தத் தொடரைத் தொடர்ந்து படியுங்கள்...!



(வித்தியாசம் அறிவோம்)