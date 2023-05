ஃபண்டின் வருமானத்துக்கேற்ப செலவு விகிதம்... செபியின் அதிரடித் திட்டம் என்ன..?

தற்போது பங்குத் தரகு மற்றும் பரிமாற்றக் கட்டணமாக வர்த்தகமாகும் பங்கு மதிப்பில் 0.12% வரை அனுமதிக்கப்படுகிறது. பல மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்கள் அனுமதிக் கப்பட்ட செலவு விகிதத்துக்கும் மேல் இரண்டு மடங்குக்கு அதிகமாக வசூலிப்பதை செபி கண்டுபிடித்துள்ளது. மேலும், முதலீட்டுக்கான பங்குகளை வாங்குவதற்காக மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்கள் பங்குத் தரகு நிறுவனங் களிடம் பணம் கொடுத்து ஆய்வு அறிக்கை வாங்குகின்றன. இந்தச் செலவு, நிதி மேலாளருக் கான கட்டணம் இரண்டும் முதலீட்டாளர் களிடமிருந்து வசூலிக்கப்படுகிறது.



செபியின் புதிய முன்மொழிவுபடி, ரூ.2,500 கோடி வரைக்கும் நிர்வகிப்படும் ஈக்விட்டி ஃபண்டில் மொத்த செலவு விகிதம் 2.55 சதவிகித மாக இருக்கலாம். மொத்த செலவு விகிதத்தில் முதலீட்டு மீதான ஜி.எஸ்.டி உள்ளிட்ட எல்லா செலவுகளும் சேர்க்கப்பட வேண்டும். அப்போது தான் ஒரு ஃபண்டின் முழுமையான செலவு விகிதம் எவ்வளவு என வெளிப்படையாக முதலீட்டாளர்களுக்குத் தெரியும் என செபி கருதுகிறது.



டாப் 30 நகரங்களைத் தாண்டி...



மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனம் அதன் லாபத்தில் குறிப்பிட்ட தொகையை முதலீட்டாளர் கல்வி நிதியில் (Investor Education Fund) சேர்க்கிறது. இந்த நிதியை சரியாகப் பயன்படுத்த செபி அமைப்பு விரும்புகிறது. அது சில முக்கியமான செலவுகளுக்கான தொகையை முதலீட்டாளர் களிடமிருந்து பெறுவதற்குப் பதிலாக அதை முதலீட்டாளர் கல்வியிலிருந்து செலவிட வேண்டும் என விரும்புகிறது. குறிப்பாக, டாப் 30 நகரங்களைத் தாண்டி (Beyond the Top 30 towns- B30 towns) உள்ள மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஏஜென்ட்டுகளுக்குத் தரப்படும் ஊக்க கமிஷன் இனி முதலீட்டாளர் கல்வித் தொகையிலிருந்து வழங்கப்பட வேண்டும். தற்போது, முதல் ஆண்டு மட்டும் கூடுதல் கமிஷன் வழங்கப்படுகிறது. இதை அடுத்து வரும் ஆண்டுகளுக்கும் வழங்கலாம் என செபி முன்மொழிந்து உள்ளது.



பெண் முதலீட்டாளர்கள்...



மேலும், அதிக பெண்களை முதலீட்டாளர்களாக மாற்ற, மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்கள் விநியோகஸ்தர் களை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றும் செபி முன்மொழிந் துள்ளது. இதற்கான கமிஷன் தொகையை முதலீட்டாளர் கல்வி நிதியிலிருந்தும் பயன் படுத்தலாம் எனச் சொல்லி இருக்கிறது. இதுவரை மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்யாத பெண் ஒருவரை (பான் எண் அடிப்படையில்) முதலீடு செய்ய வைக்கும்பட்சத்தில் அந்த விநியோகஸ்தர் இந்தியாவின் எந்தப் பகுதியில் இருந்தாலும் அவருக்கு அதிகபட்சம் ரூ.2,000 சன்மானம் வழங்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் பெண்கள் பெயரில் முதலீடு அதிகரிக்கும்; அவர் களுக்கு நிதிப் பாதுகாப்பு கிடைக்கும் என செபி அமைப்பு எதிர்பார்க்கிறது. விநியோகஸ்தர் களை ஊக்கப்படுத்தும் அதே நேரத்தில் பெண் முதலீட்டாளர் களுக்கு மொத்த செலவு விகிதத்தில் சலுகை அல்லது விலக்கு அளிப்பது மூலம் அதிக மான பெண்களை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களில் முதலீடு செய்ய வைக்கலாம்.



ஃபண்ட் பிரிவுக்கேற்ப செலவு விகிதம்...



தற்போது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்கள், ஒவ்வொரு ஃபண்ட் திட்டத்துக்கும் தனித் தனியே வேறுபட்ட செலவு விகிதத்தைக் கொண்டிருக் கின்றன. இனி ஃபண்ட் பிரிவு வகைக்கேற்ப செலவு விகிதத்தை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங் கள் பின்பற்ற வேண்டும் என செபி முன்மொழிந்துள்ளது.



அனைத்து ஈக்விட்டி ஃபண்டு களுக்கும் ஒரேமாதிரி செலவு விகிதம் இருக்க வேண்டும். இதே போல, அனைத்துக் கடன் ஃபண்டுகளுக்கும் ஒரே செலவு விகிதம் இருக்க வேண்டும். ஹைபிரிட் ஃபண்டுகளுக்கு இவை இரண்டும் கலந்ததாக இருக்க வேண்டும். இப்படி ஃபண்ட் பிரிவுக்கேற்ப கொண்டுவரும்போது நீண்ட காலமாகச் செயல்பாட்டில் இருக்கும் பழைய ஃபண்டுகளுக்கும் புதிய ஃபண்டுகளுக்கும் செலவு விகிதம் ஒரேமாதிரிதான் இருக்கும்.



புதிய ஃபண்ட் வெளியீடு...



பல மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவ னங்கள், புதிய ஃபண்ட் வெளியிடும் போது (New Fund Offer - NFO) அதிக தொகையைத் திரட்டி இருப்பதாக அறிவிக்கின்றன. இது உண்மை இல்லை என செபி அமைப்பு கண்டுபிடித்துள்ளது. 2021 ஏப்ரல் முதல் 2022 செப்டம்பர் வரை திரட்டப்பட்ட என்.எஃப்.ஓ முதலீடு என்பது, அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்களின் பழைய ஃபண்டுகளிலிருந்து சுமார் 30% தொகை வந்துள்ளதாகச் சொல்லப் படுகிறது.



இந்தப் பணத்தில் 93% தொகை மியூச்சுவல் ரெகுலர் பிளான் களிலிருந்து வந்துள்ளது. ரெகுலர் பிளான்களில் சுமார் 72% முதலீடானது, முதலீட்டை ஆரம் பித்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் எடுக்கப்பட்டுவிடுகிறது. பழைய திட்டத்திலிருந்து புதிய திட்டத் துக்கு முதலீட்டை மாற்றினால், பழைய திட்டத்தின் குறைவான கமிஷனே புதிய ஃபண்டுக்கும் தர வேண்டும் என செபி முன் மொழிந்துள்ளது.