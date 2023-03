சிக்கல் இல்லாமல் வீட்டு மனை வாங்க கட்டாயம் கவனிக்க வேண்டிய 10 விஷயங்கள்!

2. வில்லங்கச் சான்று



சொத்து இப்போது யார் பெயரில் இருக்கிறது என்பதை சுட்டிக் காட்டும் ஆவணம் வில்லங்கச் சான்று (Encumbrance certificate) ஆகும். இந்த ஆவணம் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தின் மூலம் வழங்கப்படும். பொதுவாக, 13 ஆண்டுகளுக்கு வில்லங்கம் பார்க்க வேண்டும் என்பார்கள். ஆனால், 30 ஆண்டுகள் வரைக்கும் பார்ப்பது நல்லது. மனையை விற்பவர் அண்மையில் வில்லங்கச் சான்றிதழ் பெற்றிருந்தாலும் சொத்தை வாங்குபவர் மீண்டும் ஒரு முறை நடப்புத் தேதி வரைக்கும் யார் பெயரில் சொத்து இருக்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்திக்கொள்வது நல்லது.



3. சொத்துப் பத்திரத்தின் உண்மைத்தன்மை



மனைக்குரிய சொத்துப் பத்திரத்தின் உண்மைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்திக்கொள்வது நல்லது. சொத்துப் பத்திரத்தின் நகலைப் பெற்று, அதை சார்பதிவாளர் அலுவலகம் மூலம் உறுதி செய்துகொள்ளலாம். அல்லது இதற்கென இருக்கும் வழக்கறிஞரிடம் கொடுத்தால், அவர் சார்பதிவாளர் அலுவல கத்தில் விசாரித்து உண்மைத்தன்மையைத் தெரிவிப்பார். லட்சணக்கான ரூபாய் கொடுத்து மனை வாங்கும்போது சில ஆயிரங்கள் செலவு செய்து, அதன் உண்மைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள தயங்கக் கூடாது.



4. சொத்தை விற்பவரின் உரிமை மற்றும் அடையாளத்தை உறுதி செய்தல்



மனை லே அவுட் புரொமோட்டர் மூலம் விற்பனை செய்யப்படும்பட்சத்தில் மனை புரொமோட்டர் அல்லது அவரின் நிறுவனத்தின் பெயரில் இருக்கிறதா என்பதைப் பார்த்தால் போதும். அதே நேரத்தில் தனிப்பட்ட நபரிடமிருந்து வாங்கினால் சொத்து அவர் பெயரில் இருக்கிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். அவரின் அப்பா அல்லது அம்மாவின் பெயரில் இருந்தால், அந்தச் சொத்தில் யாருக்கு எல்லாம் சட்டப்படியான உரிமை இருக்கிறது, அவர்கள் எல்லாம் பத்திரப்பதிவின்போது கையொப்பம் போட்டுத் தருவார்களா என்பதை முன்கூட்டியே தெரிந்து, அதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வது அவசியம். பலருக்கு உரிமை உள்ள சொத்தை ஒருவர் மட்டும் கையொப்பம் போட்டு விற்கும்பட்சத்தில், பிற்காலத்தில் பிரச்னை வர வாய்ப்புள்ளது.



5. லே அவுட் அப்ரூவல்



வீட்டு மனை, சென்னை பெருநகர எல்லைக்குள் வந்தால் சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமத்தின் அங்கீகாரம் (Chennai Metropolitan Development Authori -CMDA) பெற்றிருப்பது அவசியம். சென்னை பெருநகர எல்லைக்கு வெளியே மனை இருந்தால், நகர ஊரமைப்பு இயக்கத்தின் (District Town & Country Planning - DTCP) லே அவுட் அங்கீகாரம் பெற்றிருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் அந்த மனையில் வீடு கட்ட உள்ளாட்சி அமைப்பின் அனுமதி கிடைக்கும் என்பதுடன், வீட்டுக் கடனும் கிடைக்கும்; தவிர, மின் இணைப்பு, குடிநீர் இணைப்பு போன்றவற்றையும் பெற முடியும். சி.எம்.டி.ஏ / டி.டி.சி.பி அனுமதி லே அவுட் பிரதியை சிறிய கட்டணம் கட்டி தொடர்புடைய அலுவலகத்திலிருந்து பெற்று மனையை விற்பவர் கொடுத்திருக்கும் லே அவுட் அங்கீகார ஆவணத்துடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற சி.எம்.டி.ஏ / டி.டி.சி.பி லே-அவுட்டுகளில் சாலைகளின் அகலம் குறைந்தது 20 அடியாக இருக்கும். மேலும், பூங்காக்கள், சமுதாயக்கூடம் போன்ற பொதுப் பயன்பாட்டு இடங்களுக்கு இடம் ஒதுக்கப் பட்டிருக்கும். அப்போதுதான் குடியிருக்க ஏற்றதாக அந்த இடம் இருக்கும்.



6. மனையின் பயன்பாடு



மனை வீடு கட்டுவதற்குரிய குடியிருப்பு பகுதியா, கடைகள் கட்டுவதற்கான வணிகப் பகுதியா என்பதை உறுதிப் படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். கடை கட்டுவதற்கு என ஒதுக் கிய மனையை வாங்கினால், அதில் வீடு கட்ட கட்டட அனுமதி (Building Approval) கிடைக்காது. மனையின் பயன் பாட்டை மாற்ற அரசுக்கு கோரிக்கை வைக்க வேண்டும். அவ்வளவு சீக்கிரமாக மாற்றித் தருவார்கள் என உறுதியாகச் சொல்ல முடியாது. மேலும். அது நிறைவேற அதிக காலம் எடுக்கக்கூடும்; அதிக செலவும் ஆகக்கூடும். எனவே, வீடு கட்டும் நோக்கம் எனில், குடியிருப்பு மனையை மட்டுமே வாங்கவும்.



7. மனையின் அளவு



மனையின் நீள அகலம் சரியாக இருக்கிறதா என்பதை பத்திரப்பதிவுக்கு முன் உறுதிப் படுத்திக்கொள்வது அவசியம் ஆகும். மனை 1,200 சதுர அடி, 30 அடி அகலம், 40 அடி நீளம் எனில், சரியாக இருக்கிறதா என்பதை அளந்து உறுதிப் படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந் தால், அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற சர்வேயர் மூலம் உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். கள வரைபட புத்தகம் (Field Map Book - FMB) வரைந்து அதில் அரசு முத்திரை பெற்று வைத்துக்கொள்வது நல்லது.



வாங்கும் மனையின் அளவு குறைந்தபட்சம் 1200 சதுர அடியாக இருப்பது நல்லது. அப்போதுதான் அரசின் விதி முறைகளுக்கேற்ப வீட்டின் பக்கவாட்டுகள் மற்றும் வீட்டுக்கு முன்னும், பின்னும் போதிய இடைவெளி விட்டு காற்றோட்டமாக வெளிச்ச மாக வீடு கட்ட முடியும். மேலும், மனை சதுரம் அல்லது செவ்வக வடிவில் இருப்பது நல்லது. அப்படி இல்லாமல் முக்கோணமாக, ஓர் ஒழுங்கு இல்லாமல் இருந்தால், அந்த மனையைத் தவிர்ப்பது நல்லது; இதே போல, முட்டுச்சந்தில் இருக்கும் மனை, பிரமாண்ட மின் இணைப்பு கம்பிகள் செல்லும் பகுதியில் இருக்கும் மனைகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. இந்த மனைகளை மறுவிற்பனை செய்வது கடின மாகும். மிகவும் அடிமாட்டு விலைக்குக் குறைத்து விற்க வேண்டியிருக்கும்.



8. சாலைகள் அரசிடம் ஒப்படைப்பு



லே அவுட்டில் இடம் பெற் றிருக்கும் பூங்காக்கள், சமுதாயக் கூடங்கள், சாலை களுக்கான இடங்கள் தொடர் புடைய உள்ளாட்சி அமைப் பிடம் ஒப்படைக்கப்பட் டிருக்கிறதா என்பதை உறுதிப் படுத்திக் கொள்வது அவசியம். அப்படிச் செய்யவில்லை எனில், பிற்காலத்தில் இந்த வசதிகளைத் தொடர்பு டைய உள்ளாட்சி அமைப்புகள் உருவாக்கித் தராது.



உதாரணமாக, சாலைகள் உள்ளாட்சி அமைப்பிடம் லே அவுட் புரொமோட்டரால் ஒப்படைக்கப்படவில்லை எனில், அந்தக் குறிப்பிட்ட உள்ளாட்சி (நகராட்சி அல்லது ஊராட்சி) அமைப்பு சாலை வசதி செய்து கொடுக்காது; தெரு விளக்கு கள் அமைத்துக் கொடுக்காது. சாலையின் அகலம் குறைந்த பட்சம் 20 அடிக்கு குறையாமல் இருப்பது நல்லது. 12, 13 அடி சாலை எனில், கார் போன்ற வாகனங்கள் சென்றுவர மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கும்.



9. மனை வாங்கும் புரொமோட்டரின் நம்பகத்தன்மை



வீட்டு மனை லே அவுட்டில் இடம்வாங்குவதாக இருந்தால் பில்டரின் நம்பத்தன்மையை விசாரித்து அதன்பின் களமிறங்கவும். அந்த புரொமோட்டரின் முந்தைய புராஜெக்ட்டுகள் பற்றி, அவற்றில் மனை வாங்கியவர்களிடம் விசாரித்து தெரிந்துகொள்வது அவசியம். புரொமோட்டர்கள் பற்றி கூகுளில் தேடினால், அவர்கள் பற்றிய ஏதாவது புகார் இருந்தால் சுலபமாகத் தெரிந்துகொள்ள முடியும்.கிரெடாய் (CREDAI-Confederation of Real Estate Developers’ Association of India), பி.ஏ.ஐ (BAI-Builders’ Association of India) அமைப்பில் புரமோட்டர் பதிவு செய்திருக்கிறாரா என்பதைக் கவனிக்க வேண்டும். இந்த அமைப்புகளில் பதிவு செய்தவர்கள் ஏமாற்ற வாய்ப்புகள் குறைவு. குறிப்பாக, லே அவுட் திட்டம் ரெரா அமைப்பில் பதிவு செய்யப்பட்டு, அனுமதி வாங்கப்பட்டிருக்கிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.



10. அடிப்படை வசதிகள் அவசியம்



வாங்கும் மனையில் வீடு கட்டி குடியிருப்பதாக இருந்தாலும் பிற்காலத்தில் விற்பதாக இருந்தாலும், வீடு அமைந்திருக்கும் இடம் (Location) சுலபமாகச் சென்றடைவதாக இருப்பது முக்கியம். அதுவும் பொதுப் போக்கு வரத்துகளான பஸ், ரயில் மூலம் எளிதில் சென்ற டையக்கூடிய இடமாக இருக்க வேண்டும். விலை மலிவாகக் கிடைக்கிறது என்பதற்காகப் போக்குவரத்து வசதி சிறிதுகூட இல்லாத இடத்தில் அமைந்திருக்கும் மனைகளை எக்காரணம் கொண்டும் வாங்கக் கூடாது.



வீடு, மனை வாங்கும்போது இந்த விஷயங்களை எல்லாம் மனதில் கொண்டு செயல்படுவது அவசியம்!