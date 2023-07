யு.டி.எஸ் கணக்கீடு முதல் லிஃப்டிங் டெக்னாலஜி வரை... அப்பார்ட்மென்ட் சந்தேகங்கள்..!

அப்பார்ட்மென்ட்டுக்கான மின் இணைப்பு, அந்த வீடுகள் கட்டப்பட்டிருக்கும் நிலத்தின் முந்தைய சொந்தக்காரர் பெயரில் இருக்கிறது. அதை யார் பெயரில் மாற்றுவது அல்லது அப்படியே தொடர்வதா?



‘‘ஒரு புராஜெக்ட் உருவாகப்போகிறது எனில், அந்த இடத்தில் ஏற்கெனவே உள்ள மின் இணைப்பை அதன் உரிமையாளர் சரண்டர் செய்துவிடுவார். நில உரிமையாளர் பில்டருக்கு பவர் ஆஃப் அட்டார்னி தந்திருந் தால், அந்த பில்டரே இந்த வேலையைச் (சரண்டர் செய்வதை) செய்துவிடுவார்.



அதன் பிறகு, தற்காலிக மின் இணைப்பு வாங்கப்படும். அந்த இணைப்பில்தான் மொத்தக் கட்டடமும் வளரும். கட்டடம் கட்டிமுடிக்கப்பட்டதும், அது குடியிருப்புக் கட்டடம் எனில், 12 மீட்டர் உயரத்துக்குள் இருந்து, குடியிருப்பு அலகு (Dwelling unit) 3-க்குள் இருந்து, 750 சதுர மீட்டருக்குள் இருந்தால் அந்தக் குடியிருப்புக் கட்டடத்துக்கு ‘கம்ப்ளீஷன் சர்ட்டிஃபிகேட்’ (சி.எஸ் - CS) வாங்கத் தேவையில்லை. அதற்குமேல் உள்ள கட்டடத்துக்கு உள்ளாட்சி அமைப்பிடம் விண்ணப்பித்து சி.எஸ் வாங்க வேண்டும். அவர்கள்தான் ஏற்கெனவே கட்டடத்துக்கான பிளானை அப்ரூவ் செய்திருப்பார்கள். அந்த பிளான் அப்ரூவலின்படி, கட்டடம் கட்டப் பட்டிருக்கிறதா என ஆய்வு செய்து, சரியாக இருக்கும்பட்சத்தில் சி.எஸ் தந்துவிடுவார்கள். இந்த சி.எஸ்-யை பிளான் அப்ரூவலுடன் இணைத்து மின்வாரிய அலுவலகத்தில் நிரந்தர இணைப்புக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். எத்தனை வீடுகள் உள்ளனவோ, அத்தனை வீடுகளுக்கும் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அதன் பிறகு வேறு யாருக்காவது விற்கிறார்கள் எனில், அதற்கேற்ப பெயர் மாற்றம் செய்து கொள்ளலாம். இன்று ஆன்லைனிலேயே பெயர் மாற்றம் செய்யும் வசதி வந்துவிட்டது.



உரிமையாளர்கள் ஒவ்வொருவருக்குமான தனி மின் இணைப்புக்கு விண்ணப்பிக்கும் போதே அப்பார்ட்மென்ட் முழுவதற்குமான பொது மின் பயன்பாட்டுக்காக (Comman EB) தனியே ஓர் இணைப்புக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். முதலில் அது நில உரிமையாளரின் பெயரில்தான் வழங்கப்படும். அசோசி யேஷனைப் பதிவு செய்த பிறகு, நில உரிமையாளர் அதை அசோசியேஷன் பெயருக்கு மாற்றித் தருவார். பிறகு அசோசியேஷன் சார்பாக அலுவலகப் பணியாளர்கள் (Office bearers) அதைக் கையாள்வார்கள். ஒருவேளை, நில உரிமையாளரைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றாலும் பிரச்னை யில்லை. பெரும்பாலான அப்பார்ட் மென்ட்டுகளில் பழைய கணக்கிலேயே மின் கட்டணம் செலுத்தப்பட்டு வருவதும் நடைமுறையில் இருக்கிறது.’’



யு.டி.எஸ் என்பது என்ன..? அப்பார்ட்மென்ட் வாங்கும்போது அது எவ்வளவுக்கு முக்கியம்? அதை எப்படிக் கணக்கிடுகிறார்கள்?



'' ‘அன்டிவைடடு ஷேர்’ (Undivided Share) என்பதன் சுருக்கமே யு.டி.எஸ். ஒரு மனை வாங்குகிறீர்கள். 2,000 சதுர அடி இருக்கிறது, அதில் ஐந்து அப்பார்ட் மென்ட் கட்டியிருக்கிறார்கள். ஒவ்வொன்றும் 1,000 சதுர அடி என வைத்துக்கொள்வோம். அப்படி எனில், 2,000 சதுர அடி மனையில் 5,000 சதுர அடிக்கு 5 வீடுகள் கட்டப்பட்டிருக்கும். ஆயிரத்தை ஐயாயிரத்தால் வகுத்து, இரண்டாயிரத்தால் பெருக்க வேண்டும். அதாவது, அதாவது, 1000/5000X2000 = 400 (Size of the Apartment / Total Area of all the Apartments X Total Land Area).

ஆக, இந்த 400 சதுர அடிதான் யு.டி.எஸ். விற்பனைப் பத்திரத்தில் இது குறிப்பிடப்பட்டு, அப்பார்ட்மென்ட் வாங்குவோருக்குத் தரப்படும். பில்ட் அப் (Builtup) ஏரியா குறித்த தகவலானது ‘கன்ஸ்ட்ரக்‌ஷன் அக்ரிமென்ட்’ மூலம் வழங்கப்படும். இது தவிர, ஒரு அப்பார்ட் மென்ட்டுக்குத் தேவையான அலாட் மென்ட் லெட்டர், அக்ரிமென்ட் ஆஃப் சேல், விற்பனை பத்திரம் (Sale deed), பொசஷன் லெட்டர் போன்றவற்றை பில்டரிடமிருந்து அவசியம் வாங்கி வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.’’