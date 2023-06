ஷேர்லக்: புதிய உச்சத்தில் மிட்கேப் இண்டெக்ஸ்... முதலீட்டுக்குக் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள்..!

ரூ.300-க்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பற்றி முழுமையாக அறிந்துகொள்ள..!

நாணயம் விகடன் ‘சரியான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள்; தேர்வு செய்யும் எளிய உத்திகள்...’ என்கிற ஆன்லைன் பயிற்சி வகுப்பு நடத்த உள்ளது. நிதி ஆலோசகர் கா.ராமலிங்கம், (Holisticinvestment.in) பயிற்சி அளிக்கிறார். ஜூன் 17, 2023, சனிக்கிழமை. (10.30 am to 12 pm) நடக்கிறது. கட்டணம் ரூ.300.



நிதி ஆலோசகர் கா.ராமலிங்கம் ஹோலிஸ்டிக் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பிளானர்ஸ் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர். நிதிச் சேவையில் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேல் அனுபவம் கொண்டவர்.



இந்தப் பயிற்சி வகுப்பில் பாதுகாப்பான வழியில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டை ஆரம்பிப்பது எப்படி, சரியான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தைத் தேர்வு செய்வது எப்படி, எஸ்.ஐ.பி முதலீட்டில் செய்யும் தவறுகள், எஸ்.ஐ.பி முதலீட்டில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள், இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் Vs ஆக்டிவ் ஃபண்ட், புதிய வருமான வரி விதிப்பு உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள் கற்றுத் தரப்படும். இதில் கலந்துகொள்ள முன்பதிவு செய்ய: https://bit.ly/3nxadc5