ஏற்ற இறக்கத்தில் சந்தை... என்ன செய்யலாம் முதலீட்டாளர்கள்..? - ஷேர் போர்ட்ஃபோலியோ 37

இந்த வாரம் புதிதாக வாங்க வேண்டிய பங்கு: கேன் ஃபின் ஹோம்ஸ் (CANFINHOME)



வாங்க வேண்டிய விலை ரூ.690-க்குக்கீழ்



கேன் ஃபின் ஹோம்ஸ் நிறுவனம் வீட்டுவசதி துறைக்கான நிதி வழங்கும் தொழிலை மேற் கொண்டு வருகிறது. இந்த நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருமானம் நன்றாக இருக்கிறது. சமீபத்திய ஜூன் காலாண்டில் இந்த நிறுவனம் ரூ.184 கோடி வரிக்குப் பிந்தைய லாபத்தைப் பதிவு செய்திருக்கிறது. இது முந்தைய நிதி ஆண்டின் ஜூன் காலாண்டுடன் ஒப்பிடும் போது 14% அதிகமாகும்.



நிதிநிலை மற்றும் செயல்பாடுகளில் ஆரோக் கியமாக இருந்து வரும் இந்த நிறுவனத்தில் சமீபத்தில் முக்கியமாக நிர்வாக மாற்றம் நடந்துள்ளது. சுரேஷ் ஐயர் என்பவர் இதன் புதிய மேலாண்மை இயக்குநர் மற்றும் தலைமை செயல் அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவரது நியமனம் இந்த நிறுவனத்துக்கு முக்கிய மான பாசிட்டிவ் அம்சமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.



இவர் இதற்குமுன் க்ருஹ் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தில் பணியாற்றினார். அங்கு கடன் மற்றும் அடமானக் கடன் துறையில் 25 வருட அனுபவம் பெற்றவர். இவருடைய அனுபவம் கேன் ஃபின் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சியில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.



ஏற்கெனவே இவர் சில நடவடிக்கைகளை எடுக்கத் தொடங்கிவிட்டதாகவும் கூறுகிறார் கள். தற்போது நிறுவனத்தின் வணிகத்தில் 80% பங்கு வகிக்கும் Debt service coverage-ஐ நம்பியிருப்பதைக் குறைக்க புதிய கட்டமைப்பை உருவாக்கியுள்ளார். மேலும், இந்த நிறுவனத்தின் தகவல் தொழில்நுட்ப கட்டமைப்புகளையும் மேம்படுத்துவதில் தீவிரமாக இருக்கிறார். கேன் ஃபின் ஹோம்ஸ் புதிய தலைமையின் கீழ் சிறப்பான செயல் பாட்டை வெளிப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கலாம்.



தற்போது இந்த நிறுவனத்தின் பங்குக் கவர்ச்சிகரமான விலையில் இருக்கிறது. எனவே, இந்தப் பங்கை நம்முடைய போர்ட் ஃபோலியோ முதலீட்டுக்குக் கவனிக்கலாம்.



இந்தப் பங்கு ரூ.690-க்குக்கீழ் வரும்போது வாங்கலாம். இந்த விலைக்கு வருவதற்கான காலகட்டமாக வருகிற ஜூலை 7-ம் தேதி முதல் ஜூலை 16-ம் தேதி வரையில் வைத்துக் கொள்ளலாம். இந்த நாள்களுக்குள் நாம் குறிப்பிட்ட விலைக்குக் கீழ் வரும்போது இந்தப் பங்கை வாங்கலாம்.



ஷேர் போர்ட்ஃபோலியோ விதிமுறைகள்...



* பங்குப் பரிந்துரைகள், அவற்றின் விலை நகர்வுகள் ஆகியவை திங்கள் முதல் புதன் வரையிலான மூன்று வர்த்தக தினங்களுக் கானதாக மட்டுமே வழங்கப்படுகின்றன.



* பரிந்துரைக்கப்படும் பங்குகள் திங்கள் முதல் புதன் வரையிலான வர்த்தக நாள்களில் குறிப்பிடப்படும் விலை வரம்புக்குள் வந்தால் மட்டுமே அந்தப் பங்குகளை வாங்க வேண்டும்.



* குறிப்பிட்ட விலை வரம்புக்குள் வராத பங்குகளை வாங்கக் கூடாது.



(போர்ட்ஃபோலியோ தொடரும்)



தமிழில்: ஜெ.சரவணன்