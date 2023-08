போர்ட்ஃபோலியோவில் 61.7% லாபம் தந்த கிளாண்ட் ஃபார்மா! - ஷேர் போர்ட்ஃபோலியோ 38

காப்பீட்டுத் துறையில் ஹெச்.டி.எஃப்.சி லைஃப் இன்ஷூரன்ஸ் முன்னணி நிறுவனங் களில் ஒன்றாக இருக்கிறது. சந்தைப் பங்களிப்பு, புதிய பிசினஸ் பிரீமிய வருமானம் போன்ற அனைத்திலும் சிறப்பாக இருந்து வருகிறது. இதன் சிங்கிள் பிரீமியம் வளர்ச்சி கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த ஆண்டில் 24% வளர்ச்சி கண்டிருக்கிறது. புதிய பிசினஸ் வளர்ச்சி 18 சதவிகிதமாக இருக்கிறது. நிகர கமிஷன் தொகையும் கணிசமாக அதிகரிக்கப் பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் ஏஜென்சி நெட் வொர்க்கை வலுப்படுத்தி தொழிலை விரிவு படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளது. நடப்பு ஆண்டின் ஜூன் காலாண்டில் எதிர்பார்த்த நிதிநிலை முடிவுகளைக் கொண்டிருப்பதால், இந்தப் பங்கை முதலீட்டுக்காகக் கவனிக்கலாம்.



கிளீன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி (CLEANSCIENCE)



வாங்கவேண்டிய விலை: ரூ.1,360-க்குக் கீழ் (14.8.2023 முதல் 23.8.2023 வரை)



கிளீன் சயின்ஸ் நிறுவனம் ஸ்பெஷாலிட்டி கெமிக்கல் பிரிவில் கவனிக்கக்கூடிய நிறுவன மாக இருக்கிறது. திறமையான ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுக் குழு இந்த நிறுவனத்தில் இருப்பதால், மிகச் சிறப்பான புதுமையான கெமிக்கல் தயாரிப்புகளை இந்த நிறுவனம் உற்பத்தி செய்து வருகிறது. இதனால் இதன் தயாரிப்புகளுக்குச் சந்தையில் நல்ல வரவேற்பு இருக்கிறது. மேலும், மலிவாகவும் எளிதாகவும் கிடைக்கக்கூடிய மூலப்பொருள்களை வைத்து சிறந்த தயாரிப்புகளை உற்பத்தி செய்கிறது.



இதனால் நல்ல வருவாய், குறைந்த செல வினம், சந்தைப் போட்டியை எதிர்கொள்ளும் திறன், குறைந்த விலை, குறைந்த நச்சுத்தன்மை கொண்ட தயாரிப்புகள் எனப் பல விதங் களிலும் பாசிட்டிவ் அம்சங்களுடன் இருக்கிறது இந்த நிறுவனம். இதனால் உள்நாட்டில் மட்டுமல்லாமல், வெளிநாடுகளிலும் இந்த நிறுவனத்துக்கு வாடிக்கையாளர்கள் உள்ளனர். தொடர்ந்து தொழில் விரிவடைந்து கணிசமான சந்தை யையும் பிடித்து வருகிறது. தொடர்ந்து முதலீடு களை மேற்கொள்ளும் திட்டங்களையும் வைத்துள்ளது. எனவே, இந்தப் பங்கை முதலீட்டுக்காகக் கவனிக்கலாம்.



புளூடார்ட் எக்ஸ்பிரஸ் பங்கு விலை 4 முதல் 5 ஆண்டுகளில் ரூ.15,000 வரை செல்லலாம் எனக் குறிப்பிட்டிருந்தோம் அல்லவா... பலருக்கு இது மிக நீண்டகாலமாகத் தெரியலாம். அவர்களுக்காக குறுகிய கால இலக்கு விலை யைக் கொடுக்கிறோம். அதன்படி 12 மாதங்களில் இப்பங்கு 9,400 ரூபாயை எட்ட வாய்ப்புள்ளது.



டிஸ்க்ளெய்மர்: இங்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட பங்குகள் கட்டுரையாளர் வசமோ, அவரின் குடும்பத்தினர், நிறுவனத்தார் வசமோ இருக்கலாம். (SEBI regn no. of the Company for Research Analyst license: INH000002459)



தமிழில்: ஜெ.சரவணன்