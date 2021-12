JWST: நாசாவின் 20 ஆண்டு முயற்சி - விண்ணில் ஏவப்பட்ட ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் எப்படிச் செயல்படும்?

இந்த JWST இன் செயல்பாட்டிற்கான இறுதிக் கட்டம், அதன் நான்கு அறிவியல் கருவிகளின் அனைத்து செயல்பாட்டு முறைகளையும் அளவீடு செய்து சோதனை செய்வதை உள்ளடக்கியது. அவை, The Mid-Infrared Instrument (MIRI), Near-Infrared Camera (NIRCam), Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph/Fine Guidance Sensor (NIRISS/FGS), and Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec). ஒவ்வொரு கருவியிலும் பல செயல்பாட்டு முறைகள் உள்ளன. JWST அறிவியல் செயல்பாடுகளுக்குத் தயாராகும் முன் இவை அனைத்தையும் சரிபார்க்க வேண்டும்.

இந்தச் சோதனைகள் அனைத்தும் முடிந்தபின் ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் (JWST) தனது முதல் அறிவியல் திட்டத்திற்கு விண்ணில் தயாராகிவிடும். ஆனால் அனைத்து சோதனைகளையும் முடித்து முதல் திட்டத்தைத் தொடங்க 6 மாதங்கள் ஆகலாம். அதாவது, ஜூலை அல்லது ஆகஸ்ட் 2022 வரை நாம் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கலாம் என்கிறார் AURA அறிவியல் துணைத் தலைவர் ஹெய்டி ஹம்மெல்.