பள்ளி மாணவர்களுக்கான இந்திய தேசிய ஒலிம்பியாட் தகுதியாளர் தேர்வுகள்... விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இந்திய ஒலிம்பியாட் தகுதியாளர் தேர்வினை இந்திய இயற்பியல் ஆசிரியர்கள் கழகம் (Indian Association of Physics Teachers - IAPT), வேதியியல் ஆசிரியர்கள் கழகம் (Association of Chemistry Teachers - ACT), உயிரியல் அறிவியலுக்கான ஆசிரியர்கள் கழகம் (Association of Teachers in Biological Sciences - ATBS), டாட்டா அடிப்படை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் (Tata Institute of Fundamental Research) ஹோமி பாபா அறிவியல் கல்வி மையம் (Homi Bhabha Centre for Science Education– HBCSE (TIFR)) ஆகியவை இணைந்து நடத்துகின்றன.

முதல் பகுதித் தேர்வான தேசியத் தகுதித் தேர்வு (National Standard Examinations) இந்திய இயற்பியல் ஆசிரியர்கள் கழகம் (Indian Association of Physics Teachers - IAPT), வேதியியல் ஆசிரியர்கள் கழகம் (Association of Chemistry Teachers - ACT), உயிரியல் அறிவியலுக்கான ஆசிரியர்கள் கழகம் (Association of Teachers in Biological Sciences - ATBS) ஆகியவற்றால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

இரண்டாம் பகுதித் தேர்வான இந்திய தேசிய ஒலிம்பியாட் (Indian National Olympiad) தேர்வு மற்றும் அடுத்த நிலைகளுக்கான தேர்வுகளையும், பயிற்சிகளையும் டாட்டா அடிப்படை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் (Tata Institute of Fundamental Research) ஹோமி பாபா அறிவியல் கல்வி மையம் (Homi Bhabha Centre for Science Education– HBCSE (TIFR)) மேற்கொள்ளும்.