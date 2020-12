ஃபைஸர் தடுப்பூசி... அனுமதி கொடுத்த பிரிட்டன்... முடிவுக்கு வருகிறதா கொரோனா?

Also read:

The Joint Committee on Vaccinations and Immunisations (JCVI) யாருக்கெல்லாம் முதலில் தடுப்பூசி போடவேண்டும், என்ன மாதிரியான நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்பது போன்ற வழிமுறைகளை விரைவில் வெளியிடும்.

அந்நாட்டின் சுகாதார செயலாளர் மேட் ஹேன்காக் 95% திறன் கொண்ட இந்த தடுப்பூசிகள் அடுத்த வாரம் முதல் மக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படும். முதல்கட்டமாகத் தேசிய சுகாதார அமைப்பை (NHS) சேர்ந்த சுகாதார பணியாளர்களுக்கு இந்த தடுப்பூசி போடப்படும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.

என்னதான் அதிக அளவில் வேகமாகத் தயாரிக்கமுடியும் என்றாலும் mRNA மையப்படுத்திய இந்த தடுப்பூசிகளை மக்களுக்கு எடுத்துச் செல்வதில் பல சிக்கல்கள் உள்ளன. முக்கியமானது அது சேகரிக்கப்பட வேண்டிய வெப்பம். ஃபைஸரின் தடுப்பூசியை -70 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பத்தில் பாதுகாக்க வேண்டும். இல்லை என்றாலும் செயலிழந்துவிடும் அந்த தடுப்பூசி. சேமிப்பு கிடங்குகளில் ஐந்து நாட்கள் வரைதான் சேமிக்க முடியும். இதனால் இதை மக்களுக்கு எடுத்துச்செல்லும் செலவு என்பது மிகவும் அதிகமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், ஏற்கெனவே இப்படி பெரிய அளவில் தடுப்பூசிகளை மக்களுக்கு எடுத்து சென்ற அனுபவம் தேசிய சுகாதார அமைப்பிற்கு(NHS) இருக்கிறது. அதனால், அனைத்தும் சரிவர நடந்துவிடும் என நம்பிக்கை தெரிவிக்கிறது அந்நாட்டு அரசு.