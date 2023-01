`சென்னை இலக்கியத் திருவிழாவில் திருநர் எழுத்தாளர்களுக்கான அமர்வு ஏன் இல்லை?’ - எழும்பும் குரல்கள்

`WE ARE NOT THE OTHERS’ புத்தகத்தின் ஆசிரியர் திருநங்கை கல்கி சுப்பிரமணியமிடம் பேசினோம். ``சென்னை இலக்கியத் திருவிழாவில், சமூகத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய விளிம்புநிலை மக்களை தங்கள் எழுத்துகளில் வடித்த பல எழுத்தாளர்களை பேச அழைத்துள்ளனர். ஆனால், அவர்களையெல்லாம் விட அதிகமாக விளிம்புநிலையில் உள்ள திருநர் சமூகத்தின் அவலங்களை எழுதிய எழுத்தாளர்கள் பேசுவதற்கான அமர்வு ஒதுக்கப்படாதது வருத்தமளிக்கிறது.