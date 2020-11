`காவல்துறையின் நண்பன்; குற்றவாளிகளின் எதிரி' - சிசிடிவியும் சுவாரஸ்ய க்ரைம்களும்! #CCTV

`Everything, Everywhere... We Are Watching' - இது பிக்பாஸ் விளம்பரத்தில் வரும் வசனமல்ல... ஆனால், ஒரு விளம்பரத்தில் வரும் வசனம்தான் இது. இந்த விளம்பரத்தைத் திரையரங்குகளில்தான் அதிகம் பார்த்திருப்போம். 6 மாத காலத்துக்கு மேலாகத் திரையரங்குகள் அனைத்தும் மூடியிருப்பதால், திரையரங்கங்கள் எப்படி இருக்கும் என்பதே நம்மில் பலருக்கும் மறந்து போயிருக்கும். ஆகவே, இந்த விளம்பரம் நினைவிருக்க வாய்ப்பில்லைதான். நினைவு படுத்துகிறோம்...