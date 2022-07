+2-க்குப் பிறகு... சிறந்த கல்லூரியைத் தேர்வு செய்வது எப்படி?

10%கூட வேலைவாய்ப்பு பெறாத மாணவர்கள்...



சுமார் ஆயிரம் மாணவர் கள் இறுதியாண்டு பயிலும் கல்லூரிகளில், எத்தனை பேர் வேலை வாய்ப்புகளுடன் வெளியே வருகிறார்கள் என்பதையும் மாணவர்கள் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டும். ஒரு கல்லூரியில் சுமார் 5,000 மாணவர்கள் என்று எடுத்துக் கொண்டால், அதில் இறுதி ஆண்டு பயிலும் மாணவர் களின் எண்ணிக்கை (UG and PG) சேர்த்து சுமார் 1,000 இருக்கும். இதில் 10%கூட வேலைவாய்ப்பு பெறவில்லை எனில் அந்தக் கல்லூரி நமக்கு எதற்கு?



மூன்று அல்லது ஐந்து வருடங்கள் நம் பிள்ளைகள் ஒரு கல்லூரியில் படித்துவிட்டு வந்த பிறகும் தம் குடும்ப வாழ்வாதாரத்திலும், பொரு ளாதாரத்திலும் முன்னேற்றம் இல்லையெனில், அப்படிப் பட்ட பட்டமோ, பட்டமேற் படிப்போ நமக்கு எதற்கு?



வேலைவாய்ப்புக்காக செலவழிக்காத கல்லூரிகள்...



இந்தக் கருத்துகள் யாவும், அனைத்துக் கல்லூரிகளையும் பொதுவாக குற்றம் கூற வில்லை. மாறாக, மாணவர்கள் நிறைய கட்டணம் வசூலித்த பின், அவர்களின் வேலை வாய்ப்பு தொடர்பான பயிற்சிகளுக்கு (Training and Placement) கிஞ்சித்தும் செலவு செய்யாத தனியார் கல்லூரி களை மட்டுமே நான் இங்கு குறிப்பிடுகிறேன்.



ஒரு கல்லூரியில் பயிலும் மாணவர், அந்தக் கல்லூரியை விட்டு வெளியே செல்லும் போது அவன் கையில் எடுத்து செல்வது அந்தப் பட்டம் மட்டுமல்ல, மாறாக அவன் ஒரு சிறந்த மனிதவளமாக (Best Human Resource) வெளியில் வர வேண்டும் என்பதுதான், எங்களைப் போன்ற மனிதவள மேலாளர் களின் எதிர்பார்ப்பு.



வகைப்படுத்தல் அவசியம்...



‘Communicative Skills’ என்று சொல்லப்படும் தொடர்புத் திறன் மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்ததாக கல்லூரிகள் நினைக்க வேண்டும். முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் சேர்க்கையின்போதே அவர்களை வகைப்படுத்துதல் (categorization) மிகவும் அவசியம். யாருக்கு எந்தத் துறையில் விருப்பம், எப்படிப்பட்ட வேலைவாய்ப்பை விரும்புகிறார்கள் என்று பல்சார் உள்துறைகளாக (TNPSC, UPSC, Banking, Railways, Police, Defense Corporates, IT Companies, MNCs, Private Companies, Local Companies, Self Employment, Entrepreneurship, Family Business, Agricultural, Post Graduate, Research) பிரித்துக்கொள்ளுதல் அடிப்படையான ஒன்று. Training Placement Cell என்று தனித்துறையை உருவாக்கி அதற்கென உள்கட்டமைப்பு வசதிகளைச் செய்து, தொழில்துறை நிபுணர்களை (Industrial Experts) ஆலோசகர்களாக (Consultants) நியமிப்பது இப்போது மிக மிக அவசியம்.



திறன் மேம்பாட்டுக் கல்விக்கென்று, வாரத்துக்கு குறைந்தது மூன்று மணி பீரியடுகளை அட்டவணையில் (Time Table) ஒதுக்க வேண்டும். தகுதி வாய்ந்த வல்லுநர் களைக் கொண்டு மாணவர்களைப் போட்டித் தேர்வுக்கு (Competitive Exam) தயார் செய்தல் இன்றியமையாதது. அதிலும் மிக முக்கிமாக ‘Aptitude’ என்று சொல்லப்படும் எண்ணியல் தகுதி மற்றும் ‘Mental Ability’ எனப்படும் மனத் திறன் பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட வேண்டும். பாடம் சார்ந்த அறிவைத் தாண்டி அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் களஅறிவு (Domain Knowledge) தொழில்நுட்பத்திறன் (Technical) கற்றுத் தருதல் மிகவும் அவசியம்.



மாணவர்கள் கல்லூரியைத் தேர்வு செய்யும் முன் இந்த விஷயங்களை எல்லாம் அவசியம் மனதில் கொண்டு செயல்பட வேண்டும். மாணவர்கள் மட்டு மல்ல, பெற்றோர்களும் நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை எல்லாம் அவசியம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். எந்தக் கல்லூரி இதற்கான விடைகளை உங்களிடம் நேர்மையாக பகிர்ந்துக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறதோ, அந்தக் கல்லூரியை நீங்கள் தாராளமாகத் தேர்வு செய்யலாம்.