ஐரோப்பாவில் உயர்கல்வி - 1 | அயல்நாடுகளில் கல்வி – இந்திய மாணவ, மாணவிகளுக்கான ஐரோப்பிய வாய்ப்புகள்!

அதிக அளவிலான ஆங்கில வழிப் பட்டயப்படிப்புகள் ஐரோப்பிய நாடுகளின் பெரும்பாலுமான பல்கலைக்கழகங்கள் அறிமுகப்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளன. வளர்ந்து வரும் தொழில்துறைகள், நிறுவனங்கள், சேவைத்துறைகளை கணக்கில் கொண்டு, அதிகப்படியான, அயல்நாட்டு இளம் பொறியியலாளர்களும், ஆராய்ச்சியாளர்களும் இந்நாடுகளுக்குத் தேவைப்படுகின்றனர். Organization for economic co-operation and development வெளியிட்ட Future of Education and Skills: Education 2030 மற்றும் Globalization and Education என்ற ஆய்வு அறிக்கைகள் உயர்கல்வி மற்றும் வேலையிடங்களில் பல்கலாச்சார, பல்மொழிபேசும், பன்னாட்டு மனிதர்களின் கலவைச் சங்கமம் இனித் தவிர்க்க முடியாதது என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது.