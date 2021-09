நாடற்றவர்களை நோக்கி நம்பிக்கைக்கரங்கள்!

அமெரிக்கா வந்திறங்கியதும், பல அகதிகள் விர்ஜினியா மாகாணத்துக்குத்தான் அனுப்பப்படுகிறார்கள். அவர்களுக்கு அங்கு மருத்துவச் சோதனைகள் நடத்தப்படுகின்றன. அரிசோனா, கலிபோர்னியா, மேரிலாந்து, நியூ யார்க் எனப் பல மாகாண கவர்னர்கள், அகதிகளை அனுமதிக்கவிருப்பதாக அறிவித்திருக்கிறார்கள்.



லூதரன் என்கிற தன்னார்வ அமைப்பு, இதுவரை 250 ஆப்கானியர்களுக்கு அமெரிக்காவில் மறுவாழ்வு வழங்கியிருக்கிறது.Uber, Lyft போன்ற நிறுவனங்கள் வேலை நிமித்தமாகவும், மளிகைப் பொருள்கள் வாங்கவும் தங்கள் வாகனங்களில் அகதிகள் இலவசமாகப் பயணம் செய்யலாம் என அறிவித்திருக்கிறார்கள். அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு இக்குடும்பங்களுக்குத் தேவையான அடிப்படை உதவிகள், குழந்தைகளைப் பள்ளிகளில் சேர்ப்பது போன்றவற்றையும் கவனித்துக்கொள்கிறது லூதரன் அமைப்பு.



வீடுகளில் இருக்கும் கூடுதல் அறைகளை உள்வாடகைக்கு விட்டுப் பணம் ஈட்டும் தொழிலை 2007-ம் ஆண்டு ஆரம்பித்தது airbnb. தற்போது உலகெங்கும் 4 லட்சம் உறுப்பினர்களுடன் செயல்பட்டு வரும் airbnb ஆப்கன் மக்களின் துயர்மிகு நாள்களுக்கான தற்காலிக நிவாரணியாக உருவெடுத்துள்ளது. ஆம், உலகெங்கிலும் நாடற்றவர்களாகத் தத்தளிக்கும் 20,000 ஆப்கன் மக்களுக்கு இலவசமாகத் தங்கள் நிறுவனம் மூலம் அறைகளைக் கொடுக்க முன்வந்திருக்கிறார்கள். மனிதப் பாதுகாப்புக்கான ஆதாரப் புள்ளி என்பது ஓர் இருப்பிடத்திலிருந்துதான் தொடங்குகிறது. எத்தனை மாதங்களுக்கு இந்த இலவசம் தொடரும் என அந்நிறுவனம் அறிவிக்கவில்லை என்றாலும், தப்பிப் பிழைத்தவர்களுக்கான மிகப்பெரிய ஊக்கம் இது. கொரோனாச் சூழலில் தெரிந்த மனிதர்களையே நாம் வீட்டினுள் அனுமதிப்பதில்லை. அப்படியிருக்க, இத்திட்டத்துக்காகப் பல்வேறு தேசங்களில் இருக்கும் 20,000 குடும்பங்கள் தங்கள் வீடுகளில் இருக்கும் அறைகளை முகவரியற்றவர்களுக்கு ஒதுக்க முன்வந்திருக்கிறார்கள். புக்கிங் கட்டணங்களை airbnb இந்தக் குடும்பங்களுக்குக் கொடுத்துவிடும் என்றாலும், யாருமற்றவர்களுக்கான இந்தக் குடும்பங்களின் விருந்தோம்பல் அளப்பரியது.



அமெரிக்காவுக்கான சிறப்பு விசாக்களை வாங்குவது அவ்வளவு எளிதல்ல. அதை விரைவுபடுத்த உதவுகிறது No One Left Behind என்கிற தன்னார்வ அமைப்பு. அமெரிக்காவுக்குள் கால் வைத்துவிட்ட ஆப்கன் மக்கள் பலரின் சொந்தங்கள் இன்னும் ஆப்கனில் இருக்கிறார்கள். தந்தையை விட்டு வந்த மகள், குடும்பத்தை அங்கிருந்து கொண்டு வரப் போராடும் மகன் என நாடற்றவர்களின் கதைகள் ஏராளம்.



அமெரிக்கத் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான வெரைசான் ஆகஸ்ட் 15-ம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 6-ம் தேதி வரை ஆப்கானிஸ்தானுக்கு அழைக்கப்படும் அழைப்புகளுக்குக் கட்டணம் வசூலிக்கப்போவதில்லை என அறிவித்திருக்கிறது. வால்மார்ட் மாதிரியான பெருநிறுவனங்கள் நேரடியாக உதவாமல், ஒரு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை, உதவி செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு நன்கொடையாக வழங்கியிருக்கிறது.