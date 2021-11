யூரோ டூர் - 15: சோவியத் எழுச்சி - ஜோசப் ஸ்டாலின் ஆட்சியும், ரத்தக்கறையால் எழுதப்பட்ட வரலாறும்!

செமினரியில் படிக்கும்போது ஆரம்பத்தில் நாத்திகராக இருந்த ஸ்டாலின், கார்ல் மார்க்ஸைப் படிக்க ஆரம்பித்ததவுடன், அப்போதைய ரஷ்யாவை ஆண்ட ஜார் வம்சத்துக்கு எதிரான புரட்சிக்கான புதிய பாதைகளை காணத்தொடங்கினார். 20 வயதில் செமினரியை விட்டு விலகிய ஸ்டாலின், ஜார்ஜியாவில் தலைமறைவாக இயங்கிய மார்க்சிய அமைப்பில் சேர்ந்து தன் அரசியல் வாழ்க்கைக்கான முதல் அடியை எடுத்து வைத்தார். மன்னராட்சியை முடித்து வைப்பதில் ஏற்பட்ட கலகத்தில் அதி உற்சாகமாக பங்குகொண்ட ஸ்டாலினின் மேல் லெனினின் பார்வை விழுந்தது. விளைவு, போல்ஷ்விக் இயக்கத்தின் தலைவர் லெனினைச் சந்திக்கும் அழைப்பு தேடி வந்தது.



இரும்புக் கரங்களுக்குள் சிறைப்பட்ட சோவியத் ஒன்றியம்



லெனினின் கண்களுக்கு ஸ்டாலின் ஒரு நம்பகமான புரட்சியாளனாகத் தெரிந்தார். அந்த நம்பிக்கை ஸ்டாலின் கைகளுக்கு பல முக்கியமான பதவிகளைக் கொண்டு சேர்த்தது. அதிகாரம் கொடுத்த மயக்கத்தில் சட்டமோ, மனித உயிர்களோ ஸ்டாலின் கண்களுக்கு ஒரு பொருட்டாக தெரியவில்லை.



பின் விளைவுகளைப் பற்றி சிறிதும் கவலைப்படாத ஸ்டாலின், ‘வாழ்க்கை என்பது அந்தந்த நேரத்து நியாயங்கள்’ என்ற கொள்கையில் வாழ்ந்தவர். அவரது காதல் மனைவி 22 வயதில் இறந்தபோது “அவள் இறந்துவிட்டாள். அவளோடு சேர்த்து மனித இனத்தின் மீதான என் அத்தனை கருணைகளும் இறந்துவிட்டன” (“This creature softened my heart of stone. She died and with her died my last warm feelings for humanity.”) என்று விரக்தியாகப் பேசினார். அவரின் இந்த மனநிலை, சோவியத்தின் சோகங்களுக்கு வித்திட்டது.